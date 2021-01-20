醫護染疫 江啟臣：勞動條件應從寬認定 加速發放津貼

桃園部立醫院爆發新冠肺炎的群聚感染，導致國內疫情升溫。國民黨主席江啟臣今在中常會表示，疫情變化快速，人類跟病毒的戰役仍在艱苦的對峙當中，國民黨不但要為第一線的醫護加油，也應該做他們最堅實的後盾。期待防疫指揮中心關注第一線醫護的勞動條件，從寬認定，並且加速防疫津貼發放，給予醫護最實質的支持與鼓勵。

江啟臣表示，面對防疫指揮中心接下來可能提高防疫工作的強度，國民黨也要再次宣示，會依照防疫指揮中心的指導，在確保符合防疫工作的前提下，推動連署、宣傳工作。也再次呼籲防疫指揮中心，應該謹慎面對疫情變化，強化落實疫調工作，並且與地方縣市政府緊密溝通協調，確保地方縣市政府可以確實執行防疫工作。

江啟臣說，尤其過去這段時間，防疫指揮中心各項資訊的公布，或是面對防疫資訊露出的態度，已經招致許多外界的質疑，引發政治聯想。國民黨仍呼籲防疫指揮中心秉持防疫的專業，落實蔡英文總統所說的「資訊越透明、防疫越有效」的宣示。不但要降低人民恐慌，更要確認標準一致，才能夠確保防疫中心的公信力，有效執行防疫工作。

此外，針對美國總統黨選人拜登即將上任，江啟臣也獻上祝福與感謝美國政府對中華民國的支持，並衷心期盼美國從大選以來的紛爭能夠平息，回歸民主制度常軌。期待國民黨與美國各黨各派長久的情誼永續，中華民國與美國的邦誼堅實，共同為民主憲政以及普世價值奮鬥，齊心做好防疫工作，讓人類早日終結新冠肺炎的侵襲。