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江啟臣：持續秉持民意協助人民推動罷免案

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席江啟臣。記者劉宛琳／攝影

民進黨桃園市議員王浩宇上周遭罷免，國民黨主席江啟臣今在中常會表示，中壢的人民投下不信任票，用選票收回自己曾經賦予的權力，展現了人民自主的意志，同樣也給大家最深的警惕，「人民給予的，人民同樣可以收回」。期望國民黨所有的從政同志都應該謹言慎行，永遠跟人民站在一起，以民為本，以民意為最終的依歸。

江啟臣表示，他很遺憾看到民進黨將人民的意志視為政黨介入的結果。不但遺忘過去民進黨修法時對於罷免門檻、主張罷免可宣傳的堅持，更是對於中壢選民的輕視，令人失望；面對接下來已經成案，以及各個民間團體正在推動的罷免程序，國民黨也將繼續秉持尊重民意、協助人民展現意志的立場，嚴肅看待各個罷免案的推動。

針對正在進行二階段連署的萊豬與公投綁大選公投，江啟臣說，國民黨連續兩周設置了近200個設攤連署點，平日更有超過4000個友善連署點，目前兩個公投都已經各有超過17萬份的連署。希望能儘速完成第二階段的連署，並且加強宣傳公投的理念，讓國人可以在今年8月28日行使公民投票權，用選票告訴民進黨，人民不想吃萊豬。

罷免 公投 江啟臣

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