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蘇揆還發春節福袋？行政院：春節活動尚未安排

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌牛年賀卡。圖／行政院提供
蘇貞昌牛年賀卡。圖／行政院提供

我國近日新冠肺炎疫情升溫，本土案例不斷成長，行政院昨已取消今年的新竹台灣燈會，內政部今也發文請宗教團體暫緩活動。至於行政院長蘇貞昌年節福袋與紅包是否正常發放，行政院今表示，春節活動尚未安排。

農曆新年將至，行政院秘書長李孟諺日前公布蘇貞昌的新年賀卡與福袋，以牛年的諧音，希望新的一年扭轉乾坤，牛來好運，而卡片上有一個轉輪，上頭寫著政院過去一年的施政成果，包含經濟冠東亞、民主耀國際、拚台股新高、阻新冠肺炎、守非洲豬瘟、攬台商破兆，預計印製3萬分要在農曆春節期間發給民眾，但發放形式尚未定案

行政院今則表示，院長任何活動都會遵照指揮中心防疫指引進行，春節期間活動目前尚未有任何安排。

行政院 新冠肺炎 春節 蘇貞昌

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