5G補助延燒…被藍營點名收電信政治獻金 綠委：合法申報

NCC補助電信商建設5G爭議延燒，國民黨團總召林為洲點名民進黨立委鄭運鵬、王定宇、陳歐珀收受遠東集團政治獻金。對此，三位民進黨立委皆澄清，他們的政治獻金是依法收受，並申報。

立法院昨三讀通過前瞻第三期預算案，其中NCC編列補助155億元供電信業者建置5G，遭國民黨團痛批是「圖利財團」。林為洲、國民黨立委賴士葆今則舉行記者會，指出去年一月，五大電信商搶標5G頻譜，權利金創歷史新高，五大電信商去年9月又在遠東集團董事長徐旭東的帶領下拜會NCC，建議針對5G網路建設提供補助，當場關說。

林為洲並點名陳歐珀、鄭運鵬、王定宇，在2020年立委選舉時都有收受遠東集團的政治獻金，質疑3人幫財團護航。

陳歐珀對此表示，他的政治獻金依法收受且依法申報，且政治獻金是透過政黨方式做捐獻，可接受檢驗。陳歐珀並指出，2014年，時任行政院科技政委蔣丙煌曾舉行記者會，說明政府當時編列150億元預算，分3年補助4G網路建設，共執行127.91億元。

陳歐珀表示，現在政府要推動5G建設的加速、加量，當然要支持這筆預算，這是福利國民而不是圖利財團，未來經費的使用也會依法嚴格監督。

鄭運鵬則發出聲明說，林為洲拿2020參選公開合法申報的政治獻金，來作為他自己承諾辭職的擋箭牌，這是一件非常可笑的事情，可見林為洲和國民黨團的心虛。

鄭運鵬指出，該筆合法政治獻金的公司不是電信業者，辦公室也合法向監察院申報，公開、透明、不是秘密、也沒有拜會；而且，國民黨所說的電信公司集體公開拜會，對象是NCC，不是拜訪他，自己也和徐旭東沒有私交，只有在公開場合看過徐旭東。

鄭運鵬表示，他不認為林為洲會辭職，同為立法院的黨團幹部，只期許林為洲以總召之尊，不要打口水戰、抹黑戰。

王定宇則在臉書上指出，上網搜尋就可以發現馬政府編列150億補助4G產業，簡單查一下馬政府的報告和預算書，就看到一堆直接補助得標財團的內容。