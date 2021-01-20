黨公職募款責任額爭議 藍：江啟臣募款超過1千萬別抹黑

媒體報導，國民黨最近催繳109年「黨公職募款責任額（職務捐）」，引起部分中常委、中央委員反彈，連署透過中常委將在中常會提案討論中常委中央委員黨職金認定之合理性。對此國民黨提出5點說明，表示尊重常委的提案還有中央委員的意見，但強調黨公職募款責任額制度行之有年，如果認為制度有問題，應該就制度進行討論，而不是淪為人身攻擊。

據相關報導，連署提案要求中常委、中央委員黨職金，應涵蓋對地方黨部及地方選舉候選人的捐獻金，否則就是一頭牛剝數層皮；還有人質江啟臣任黨主席每年募1000萬的額度並未繳納，且整體繳交率只三成左右，黨中央敢公布嗎？

國民黨五點說明包括：一、黨公職募款責任額並非現任黨主席江啟臣創立的制度，且於105年11月洪秀柱任主席時代，為因應黨產條例通過黨產被凍結之情勢即已創立，已經行之有年，更是黨內決策機關通過的具體規範。該辦法經109年11月25日第20屆第146次中常會會議修正通過，落實制度是中常會交付給主席還有黨務同仁的工作，如果認為制度有問題，應該就制度進行討論，而不是淪為人身攻擊。

二、110年以後調高之黨員黨費、新增之黨代表分攤金還有地方公職的分攤金都是交由地方黨部運用，其目的在健全地方黨部之財源。至於中央委員的募款責任額交由中央運用，才能確保中央、地方黨部的財務穩健。

三、黨務運作困難，除了人事預算之外，執行萊豬公投，面對各項罷免、補選案，包含主席、秘書長都主動對外募款、借貸，絕對沒有不願意募款、借貸的問題。

四、媒體報導江啟臣募款責任額部分，國民黨表示，江啟臣達成額度已經超出現有制度對於黨主席年度募款1000萬元的要求，甚且中央部分之黨公職人員募款責任額達成率已高達84.5%，遠高於財務改革方案之70%，可見此一制度大多數人仍然支持；惟對於有人刻意造謠抹黑，不利於黨內團結，令人失望。

五、國民黨109年可用之財源統計約4.38億元，其中政黨補助款2.36億元及總統競選經費補助款1.66億元，共約4.02億元，惟償還106年至108年借款共2.73億元，僅餘1.65億元，國民黨一年之財務需求約3億元，初估缺口1.35億元。加計去年為辦理高雄市長補選、遊行、陳抗、公投推動，等活動所需經費，全年財務缺口超過1.6億。幸賴主席、秘書長等人募款及各級公職人員募款，並由主席、秘書長等另對外借款8000萬元，以為因應，特此說明。