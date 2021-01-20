155億5G獎勵爭議 林為洲點名3綠委拿錢幫遠東護航

立法院19日三讀通過前瞻計畫第三期預算案，民進黨團挾人數優勢通過飽受「退佣」、「圖利電信業者」爭議的5G基地台建設155億元補助預算。國民黨立院黨團總召林為洲上午再爆，「遠東三寶」綠委鄭運鵬、王定宇、陳歐珀涉拿錢為遠東護航，應請辭下台。

立院院會昨處理前瞻預算時，民進黨立委稱馬政府時代布建4G也有類似補助，要為馬政府辯護的林為洲辭職下台。國民黨立院黨團上午舉行「黑白講被抓包 陳歐珀委員 請你立即辭職！」記者會，點名3個最大聲要林請辭的民進黨「遠東三寶」立委陳歐珀、鄭運鵬與王定宇，都收遠東集團政治獻金1百萬元，現在又帶頭關說，為編出這155億元的遠東集團說話，這沒有對價關係？講這麼大聲是在護航？

林為洲表示，五大電信去年1月以約1400億元標得5G頻譜後，去年9月遠傳電信、遠東集團董事長徐旭東就帶領5大電信業者拜會國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥，說得標金額太高，要NCC回饋、補助建基地台，「當場公開關說」。老百姓要關說很困難，財團要關說預算就編出來，這次NCC在前瞻預算中編155億元獎勵五大得標電信業者的預算案，就是這樣來的。

講到激動處，林為洲拍桌批評民進黨「遠東三寶」立委，收政治獻金幫忙講話，有沒有違背職務？究竟是幫財團護航的該下台？還是挑出問題的人要下台？現在到底誰該辭職。

對於民進黨立委質疑馬政府4G補助方案內容，林為洲說，馬政府時期以4年編列127.91億元補助4G布建，但都不是直接給得標業者，其中12.33億元加速4G行動寬頻網路布建是要強化偏鄉偏鄉、原鄉基礎設施，相較之下，蔡正輔的5G補助通通沒限制。

林為洲表示，馬政府其他補助4G案，主要用在消費者權益保障，行動寬頻創新應用服務、行動寬頻技術發展，尖端技術人才培訓，也與蔡政府再次直接獎勵五大得標電信業者不同。

林為洲舉例，假設廠商得標蓋公園，馬政府4G補助是用在加強周邊人行道，讓連接公園交通更方便；現在5G補助則是政商勾結，得標業者關說政府直接補助公園工程費，兩者大不相同。林說，若後者合理，以後廠商得標後都可要回饋。

國民黨立委賴士葆也說，推動4G的行政院前院長張善政就重申，不能直接補助給電信商，所以當時是從電信商收錢，發展4G相關產業應用發展，比如台北市智慧型公車站牌，跟這次5G行政院長蘇貞昌直接給得標電信廠商差有夠多。