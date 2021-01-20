日代表：日台交流因疫情中斷 未來或有「報復性訪團」

立法院今天正式成立第十屆「台日交流聯誼會」，由立法院長游錫堃擔任會長，前院長蘇嘉全和王金平擔任榮譽會長，三位前任、現任院長在這屆國會首度同台；日本台灣交流協會代表泉裕泰說，因為新冠肺炎疫情，日台交流中斷，現在日本議員想來台灣的熱血氛圍宛如「岩漿」，未來疫情被克服時，他想日本會組成「報復性訪台團」，他希望台灣立委也能到日本交流。

台日交流聯誼會今天在立法院舉行成立大會，成員共95人，各黨都有立委參與，會長為游錫堃外，國民黨立委陳玉珍、民進黨立委邱議瑩、時代力量立委陳椒華、台灣民眾黨立委蔡壁如擔任副會長。

日華議員懇談會會長古屋圭司以影片致詞，表示日本台灣沒有邦交，因此日華懇談會及台灣的台日交流聯誼會的關係非常重要，他感謝台灣在疫情期間對日本的協助，很多日本人都很感謝，甚至還有人直接寫信謝謝蔡英文總統，但台灣雖然對國際社會貢獻良多，仍因中國阻擋無法參與世界衛生組織，他承諾正視這問題，台美日透過國會交流，對抗行為脫序的中國。

泉裕泰說，台日交流聯誼會成員高達95人，代表推動日台友好的想法是台灣跨黨派主流意見，日華懇談會和日台議員聯盟多達311人，國會議員是民意代表，日台有這麼多人支持強化日台關係，他很感動。

泉裕泰說，今年是東日本大地震十周年，為了向台灣表示感謝並確認日台友情，以設計師製作的圖像和台灣共同舉辦各項活動，他希望讓今年成為名留日台歷史的友情之年。

游錫堃說，古屋圭司在影片中希望強化台日合作及雙方信賴關係，他也要以會長身分呼籲古屋圭司，表示未來會凝聚台灣國會動能，全力與日華懇合作，多層面推動台日關係再升級，他在去年的就職演說中，提到要深化民主同盟，而台灣與日本同屬印太戰略中的重要角色，也與美國為首的印太願景有密切關聯，他深信民主國家攜手努力，以平等互惠的模式交流合作，打造緊密堅實的同盟關係，如此才能抵禦極權國家以經濟、科技、外交等手段宰制亞太地區的企圖。

蔡壁如說，311大地震導致福島及周邊縣市的食品被核輻射污染，這個問題在台灣被延伸成為政治議題，也因此台灣至今仍未解除日本東北五縣市食品的進口禁令，今年福島核災十周年，世界各國依據檢測結果及科學證據陸續檢討進口政策，我國政府面對能源政策，核食議題都應該透過科學、理性客觀的和老百姓對話及溝通，以免重蹈萊豬問題的覆轍。