吳釗燮赴帛琉出席總統就職典禮 旅遊業者隨團勘察

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天上午以總統特使身分前往帛琉，明天將出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，訪問期間將晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）並呈遞特使國書。

外交部表示，吳釗燮今天晚上將款宴雷蒙傑索伉儷、候任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷及其他帛琉的政要與傳統領袖。

外交部表示，吳釗燮明天出席就職典禮後，隨後晉見惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio），同天下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建社區中心的落成剪綵儀式。