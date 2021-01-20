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吳釗燮赴帛琉出席總統就職典禮 旅遊業者隨團勘察

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
吳釗燮今天以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供
吳釗燮今天以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供

外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天上午以總統特使身分前往帛琉，明天將出席帛琉新任正副總統暨國會議員就職典禮，訪問期間將晉見帛琉現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau, Jr.）並呈遞特使國書。

外交部表示，吳釗燮今天晚上將款宴雷蒙傑索伉儷、候任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷及其他帛琉的政要與傳統領袖。

外交部表示，吳釗燮明天出席就職典禮後，隨後晉見惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（Hokkons Baules）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio），同天下午赴帛琉葛拉州（Ngaraard）出席我國援建社區中心的落成剪綵儀式。

外交部表示，為回應惠恕仁推動「台帛安全旅行圈」（travel bubble）的倡議，外交部透過交通部觀光局協助，特別邀請我國旅遊業者隨團前往帛琉勘察，並將在帛琉政府協助下前往熱門景點洛克群島（Rock Islands）等地踩線，評估未來實施台帛安全旅行圈，開放兩國觀光旅遊的可能性。

吳釗燮今天以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供
吳釗燮今天以總統特使的身分前往帛琉參加正副總統就職典禮。圖/外交部提供

帛琉 外交部 吳釗燮

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