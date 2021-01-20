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核食可解禁？柯文哲嗆蔡政府：對美不設防對日難交代

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天說，不管對美國、日本，對萊豬美豬、核食，他的態度是，今天政府對美國不設防，很難對日本交待。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天說，不管對美國、日本，對萊豬美豬、核食，他的態度是，今天政府對美國不設防，很難對日本交待。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲日前接受日本產經新聞專訪，柯文哲提及日本核災區食品可解禁，但須科學檢測沒問題、還要標示產地。柯文哲今天說，不管對美國、日本，對萊豬美豬、核食，他的態度是，今天政府對美國不設防，很難對日本交待。

柯文哲說，不管對萊豬，還是核食，應該用同一套標準，就是「源頭管理、明白標示」。柯說，民進黨政府不要為了短期利益，犧牲長期利益，也不要為了政黨利益，犧牲國家利益。

柯文哲說，政治還是要長遠規劃，他不贊成「頭過身就過」這句話，今天蔡政府若對美國完全不設防，未來很難對日本交待。日本政府會認為，怎麼對美國不設防，但對日本條件這麼多，甚至根本不准核災區食品開放？政策還是要一致。他說，政治還是要長遠規劃，才能省掉很多不必要的麻煩，不贊成短期操作的政治做法。

日本 柯文哲 核食

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