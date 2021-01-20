立院台日交流聯誼會成立 王金平：盼安倍疫情後訪台

去年傳出日本前首相安倍晉三有意訪台，最快今年可以成行。前立法院長王金平今也表達，希望安倍在疫情結束後再度來訪，相信台灣會熱烈歡迎。立法院長游錫堃也表示，歡迎日本國會以及內閣成員在疫情緩和時，訪問立法院。

因疫情影響延宕的第十屆立法院台日交流聯誼會上午舉行成立大會。游錫堃致詞時表示，希望今後與日本國會「日華議員懇談會」全力合作，多層面推動台日關係再升級。展望未來台日兩國國會交流，期盼更深層及多面向的實質往來互動，歡迎日本國會以及內閣成員在疫情緩和時，來到台灣，來到立法院訪問，共同為促進台日友誼作出貢獻。

王金平在致詞時說，1992年他受到當局交代安排成立中日國會議員聯誼會，至今已經第10屆，該聯誼會是本院最大、持續性、最有實體的團體，所布置的成果豐碩，期盼聯誼會能更加團結、努力，兩個聯誼會能密切互動、互相交流，達到台日關係高峰。

王金平強調，希望在疫情結束後，日本能率團來台交流，有助台日關係，也期盼前日本首相安倍晉三再度訪台，相信台灣會熱烈歡迎。

安倍晉三在2010年，曾以前首相的身分來台訪問兩天，並搭乘台北松山機場與東京羽田機場對飛首航班機。民進黨立委郭國文去年透露安倍晉三有意願訪台，最快的可能時間是今年；外交部次長田中光對此則表示，官方還沒接到消息，但外交部樂觀其成，對這消息非常樂觀也歡迎。