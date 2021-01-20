楊志良挺陳時中以免蘇貞昌接位 批賴清德混蛋應道歉

前衛生署長楊志良「開除說」引來府、院、黨強力譴責與批評，後續部立桃園醫院群聚事件擴大，從人人喊打的過街老鼠成了網友口中的先知。楊志良表示，亡羊補牢為時未晚，他強調自己是擁護指揮官陳時中的，盼他別再用雙標耗損自己，撐下去才不會讓蘇貞昌接位，而當初只看到「開除」二字就對他開罵的賴清德，痛批是「混蛋」應向他道歉。

楊志良今錄製「品觀點」節目前接受媒體採訪表示，疫情發展至今，國人應該要擁護陳時中，若是疫情指揮中心垮了，照理來說，將由行政院長蘇貞昌接下指揮官，屆時台灣一定完蛋，蘇貞昌剛愎自用，難以聽進各界的意見，加上陣前換將是「最大的禁忌」，一定要支持陳時中撐下去。

不過，他表示，陳時中也得進化，不應該再出現雙標事件，這類的事件不斷發生「只會折損他自己」，他說，他與陳時中之間也有多年的淵源，這一次院內群聚感染，目前正在補救中，但是亡羊補牢為時未晚，要補洞就要補好一點，他也再次提醒這位小老弟，不要再耗損自己，別讓蘇貞昌接手。

對於先前府院黨紛紛出手譴責他，他滿腹委屈，之前很多人聽到「開除」兩個字就直接批評，也沒有看前後文，特別是副總統賴清德「他要跟我道歉」，他不是笨蛋就是混蛋，當初聽到「開除」二字就來批評，他說，如果賴清德有看完前後文，仍來罵我「那就是混蛋」比笨蛋還要糟糕。

楊志良說，你我都不希望疫情再這樣發展下去，沒有人希望這樣。