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日核災區食品將進口？游錫堃：希望依照科學證據做決策

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院長游錫堃。本報資料照片
立法院長游錫堃。本報資料照片

萊豬今年正式開放進口，日本核災區食品是不是下一個？立法院游錫堃今受訪時表示，還沒有得到這方面的訊息，但希望行政部門可以依照科學證據來做決策。

游錫堃今出席「立法院台日交流聯誼會」的成立大會，是結合過去的「台日交流聯誼會」，以及「台灣與日本國會議員友好協會」，會長由立法院長兼任。

針對日本核災區食品是否可能成為下一個叩關的食安議題，游錫堃說，現在沒有得到訊息，立法院尊重行政部門的決定，也表明，希望行政部門依照科學的證據來做決策。不過他也重申，到底有沒有要開放，現在並不知道。至於媒體追問日方是否有與他詢問相關問題，他則表示沒有。

游錫堃並表示，台日聯誼會就是延續過去國會聯誼會與日華議員懇談會在對口。他表示，大家都知道台灣跟日本的關係非常密切，在以美國為首的印太戰略之下，台灣與日本都在第一島鏈，以東亞的安全來說，台日都非常重要，兩國可說是唇齒相依，聯誼會的成立也是在國會外交上盡一份心力。

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