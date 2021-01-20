快訊

不逆風 柯文哲宣布台北燈節延後 年貨大街取消實體活動

柯文哲日媒參訪表態 參選2024總統為實現政策理念

看好韓國瑜選黨主席？連勝文：有人願意出來爭取是好事

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。圖／POP撞新聞提供
國民黨智庫副董事長連勝文。圖／POP撞新聞提供

高雄市前市長韓國瑜年後將出席慈善活動，更傳出他將表態是否參選國民黨黨主席。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，現在國民黨這麼辛苦，還有這麼多人願意出來爭取這個黨的領導機會來推動黨，他覺得這是好事。最怕就是沒有人要出來，那就真的完蛋，如果有很多人都願意出來，表示大家對這黨未來充滿信心。

外界點名韓國瑜復出有可能要布局2022台北市或桃園市市長選舉。連勝文說，他沒辦法幫韓國瑜回答，作為中華民國國民要選要參選的權利是憲法所保障的，所以不管是韓或任何人想參選，只要他們能有辦法通過黨的初選，然後能夠得到大多數黨員的認同與民調支持，就是他們的權利，他個人沒什麼評論。

對於國民黨是否會期待再創韓流？連勝文說，國民黨要重新站起來，不能再只依靠一個人，他向來都不認為國民黨未來發展能靠一個人，應該要靠很多人一起努力。當然如果能夠把當初支持韓國瑜的朋友們都找回來，繼續的來推動國民黨往前走，那他覺得很好，但是大家也不能把希望完全寄託在一群人或少數人之上，這是不切實際的。

韓國瑜 國民黨 連勝文

延伸閱讀

不滿江啟臣所以拒接秘書長？連勝文上廣播透露真實原因

韓國瑜選黨主席？ 江啟臣：為黨好都尊重

傳韓國瑜評估選黨主席 江啟臣：為黨好的都應尊重

國民黨黨內人士：韓國瑜被勸進選主席 鬆口過年後表態

相關新聞

被日媒形容2024強有力候選人 柯文哲暢談「參選2024總統大選」理念

台北市長柯文哲日前接受日媒「產經新聞」專訪，日媒形容柯文哲為「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」，他在日媒的...

不滿江啟臣所以拒接秘書長？連勝文上廣播透露真實原因

國民黨主席江啟臣日前有意規劃智庫副董事長連勝文兼任秘書長，現任秘書長李乾龍升任副主席，不過在消息曝光後破局。連勝文上午接...

若中國大陸武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

美美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示...

日媒專訪問核食進口 柯文哲說兩條件可解禁

台北市長柯文哲日前接受日本產經新聞專訪，對於台灣是否進口日本核食？柯文哲在專訪中提及可解禁，但必須經科學檢測沒問題、且在...

國安局駐美特派員 由國際情報處長走馬上任

行政院去年12月25日宣布國安局駐美特派員周美伍回台接任海巡署長，由國安局第一處處長黃經成接下駐美特派員，這項人事布局可...

看好韓國瑜選黨主席？連勝文：有人願意出來爭取是好事

高雄市前市長韓國瑜年後將出席慈善活動，更傳出他將表態是否參選國民黨黨主席。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，現在國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。