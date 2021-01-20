看好韓國瑜選黨主席？連勝文：有人願意出來爭取是好事

高雄市前市長韓國瑜年後將出席慈善活動，更傳出他將表態是否參選國民黨黨主席。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，現在國民黨這麼辛苦，還有這麼多人願意出來爭取這個黨的領導機會來推動黨，他覺得這是好事。最怕就是沒有人要出來，那就真的完蛋，如果有很多人都願意出來，表示大家對這黨未來充滿信心。

外界點名韓國瑜復出有可能要布局2022台北市或桃園市市長選舉。連勝文說，他沒辦法幫韓國瑜回答，作為中華民國國民要選要參選的權利是憲法所保障的，所以不管是韓或任何人想參選，只要他們能有辦法通過黨的初選，然後能夠得到大多數黨員的認同與民調支持，就是他們的權利，他個人沒什麼評論。

對於國民黨是否會期待再創韓流？連勝文說，國民黨要重新站起來，不能再只依靠一個人，他向來都不認為國民黨未來發展能靠一個人，應該要靠很多人一起努力。當然如果能夠把當初支持韓國瑜的朋友們都找回來，繼續的來推動國民黨往前走，那他覺得很好，但是大家也不能把希望完全寄託在一群人或少數人之上，這是不切實際的。