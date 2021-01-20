不滿江啟臣所以拒接秘書長？連勝文上廣播透露真實原因

國民黨主席江啟臣日前有意規劃智庫副董事長連勝文兼任秘書長，現任秘書長李乾龍升任副主席，不過在消息曝光後破局。連勝文上午接受廣播專訪，表示自己若接下秘書長，要花3至5個月時間與黨中央磨合，但過去在與黨中央共事過程中，有一些看法和做法是不一致的，他認為這樣的變動對黨不好，沒太大助益，「這時候就不要再去討論個人」。

連勝文會後受訪強調，「這幾天完全沒有在思考參選黨主席的事情」，任何思考都要對這個黨和組織的未來發展有幫助，總不能把個人的一些想法凌駕在組織利益至上，這是他個人堅持的重點。雖然很多朋友有在跟他討論這件事，他會請教更多的朋友有關於這方面的想法，但做與不做，還是以黨未來的發展為最重要的考量。

連勝文坦言，江啟臣日前確實有找一些人跟他聯繫秘書長一職的事情，後來事情曝光後也有找他談，但他認為，國民黨領導要沒有私心，雖然從權力領導的角度來看，他應該去接，但現在要考量的不是個人，重點是在於一個團隊的管理，從他的角度看黨中央不是要一個「拼裝車」，如果今天他去坐了這個位子，很多對事情都要重新磨合。

對於過去曾傳出江啟臣有意讓連勝文任副主席一事，連勝文表示，這些東西其實都不重要，因為國民黨已經到了山窮水盡的地步，「我們都是一群乞丐，還在封誰是幫主嗎？」他說，職不職位這種個人信用的問題是小事，所以他後來願意接智庫副董事長就是不希望這件事成為焦點。

至於外界認為江啟臣這樣的安排除了借重連勝文的專才外，似乎也認為連當秘書長就不會考慮選黨主席了？對此，連勝文緩頰說，江啟臣在與他談此事的態度滿誠懇的，「我寧願相信江主席身旁的人沒有這樣權謀的思考」，況且，如果他想做一件事也沒人擋得了，所以他寧願相信江啟臣沒有這樣思考，他不接純粹認為這樣的變動對黨不會有太大助益。

主持人黃暐瀚詢問連勝文，他對於黨中央的一些事情不認同，是否未來會由自己來當領導者？連勝文強調，國民黨現在最重要的一點就是無私，這3個月來確實有人來找他談這個事情，但他認為自己個人的部分是其次，重要的是國民黨和國家的未來。

連勝文說，2020年總統大選的過程讓所有黨員痛徹心扉，因為看到一群人的自私導致整個黨輸到脫褲，造成總統、立委、市長三殺，也導致民進黨再次執政後發生包括萊豬、中天被關台等奇怪的事情接連發生。

連勝文強調，當黨的領導把機器變成自已的私兵就會出問題，所以他向來都主張國民黨要集體領導，反對眾星拱月式的領導，被塑造像神一樣的當政，一個人失敗就整個黨跟他一起跨。他也說，很多人在還沒坐上黨的領導都說要廣納人才，一坐到就有私心，把僅存的資源掌握在手上，奪取大位，又重蹈覆轍2020總統大選的情況，「現在有人覺得怎麼黨裡幹部又忘記這件事，所以才來找我說不能重蹈覆轍」。

會後媒體詢問連勝文，江啟臣說之後要找他吃飯，連勝文說，不用了吧？大家都這麼忙，現在有即時通訊就好，不用再吃飯了吧。對於幫江啟臣的表現打幾分？連勝文說，在倫理上他不適合幫江啟臣打分數，尤其江啟臣還在任內，他們也一起共事。