日媒專訪問核食進口 柯文哲說兩條件可解禁

台北市長柯文哲日前接受日本產經新聞專訪，對於台灣是否進口日本核食？柯文哲在專訪中提及可解禁，但必須經科學檢測沒問題、且在包裝上標註產地。

至於新冠肺炎疫情全球仍嚴峻，柯文哲專訪時也提及台灣的防疫成功，柯說，是因為邊境管制措施、及公民普遍有防疫自覺等，所以儘管全球疫情嚴峻，台北還能在去年底舉辦馬拉松比賽，正因為台灣有過去SARS的經驗，才能快速建立起防疫體制，讓疫情控制得當。

柯文哲也建議日本應該先「止血」，防止疫情擴大，然後對面臨倒閉的企業進行「輸血」，最後才進行「手術」，祭出激勵措施恢復經濟，否則「不止血就動手術很危險」。

香港議題，柯文哲表示，台北市府會持續協助被打壓的香港泛民主派人士，只是沒有公開的必要，因為「不需要再刻意去刺激中國」。