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柯文哲日媒參訪表態 參選2024總統為實現政策理念

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被日媒形容2024強有力候選人 柯文哲暢談「參選2024總統大選」理念

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲日前接受日媒「產經新聞」專訪，日媒形容柯文哲為「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」。本報資料照片
台北市長柯文哲日前接受日媒「產經新聞」專訪，日媒形容柯文哲為「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」。本報資料照片

台北市長柯文哲日前接受日媒「產經新聞」專訪，日媒形容柯文哲為「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」，他在日媒的專訪中提到，「參選2024總統大選，是為實現政策理念。」

日媒「產經新聞」專訪柯文哲時，柯文哲暢談將角逐2024總統大選的想法，柯文哲說，台灣政治與司法需要重大改革，他參選是為願實現自己的政策理念，不過柯也提到，當前國際局勢和台灣政局的不確定性大，2024大選前民意調查的支持率是否超過20％，也是他判斷究竟正式參選的依據之一。

柯文哲在專訪中也提到中國與台灣的未來關係，柯文哲說，台灣夾在美中兩大強國之間，不可能單獨對抗中國。柯說，「台灣與美中的關係，應該是可以與中國保持距離」，這一點則可以參考日本的應對方式，因為日本同樣被夾在兩大國之間。

這篇專訪於昨晚在日媒產經新聞官網刊出。

柯文哲 總統大選

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