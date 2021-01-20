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陳柏惟嗆不認識 孫大千：回應空心草包的談話真的很累

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千批評基進黨立委陳柏惟是空心草包。圖／取自孫大千臉書。
前立委孫大千批評基進黨立委陳柏惟是空心草包。圖／取自孫大千臉書。

基進黨立委陳柏惟被藍營點名罷免，前立委孫大千昨在臉書指陳會被罷免是因為他表現得很遜，而不是很台。陳柏惟昨被媒體問及此事，直問孫大千是誰？畫家嗎？不認識，對於小人物出來談話都要回應，真的很累。孫今再度在臉書回嗆陳柏惟，「回應空心草包的談話真的很累」，特別是一位活在平行時空中的「台版馬保國」。

孫大千表示，有能力而自大的人，可以說是恃才傲物，沒知識卻囂張的人，只能說是空心草包；當一位網紅立委每天只要靠一張嘴，做一位專業立委每天卻要出十分力。看到了民進黨議員王浩宇的下場，3Q立委開始緊張害怕了，可悲的是他竟然天真地以為，只要繼續鬼扯唬爛胡言亂語就可以矇混過關，卻不知道在被選民看破手腳之後，這根本就是一種愚蠢的自殺行為。

孫大千酸，不知道以3Q立委極度有限的腦容量，能不能夠了解什麼叫做井底之蛙，什麼叫做夜郎自大？

孫大千 陳柏惟 罷免

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