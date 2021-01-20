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信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

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信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿被提名人布林肯。 歐新社
美國國務卿被提名人布林肯。 歐新社

美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力；有關國務卿龐培歐日前取消美台交往限制，布林肯說，將對此進行研究。

但布林肯並未表示贊成或反對龐培歐這項決定。

布林肯表示，美國對台灣有強勁且長期的跨黨派承諾，在台灣關係法與美中三聯合公報中，均確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，「這項承諾絕對會持續，我們會確保台灣有能力做到這一點。」

布林肯表示，當國際組織不需國家身分就能成為會員時，台灣應該成為會員；若如此，台灣應當還有其他參與方式。

布林肯也提到龐培歐9日取消現存美台交往「所有自我施加的限制」。布林肯說，「我認為我們應該考慮與台灣的往來，即將卸任的國務卿（指龐培歐）發布了一些規定，我們會認真研究因應『台灣保證法』所制定的規定，我們會研究這件事。」

據指出，國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄（Guidelines on the Relationship with Taiwan）；去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

布林肯說，過去曾數度與蔡英文總統交談，包括他過去擔任副國務卿時；布林肯說，美國堅決信守對台灣的承諾。

龐培歐 國務院 台灣保證法

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