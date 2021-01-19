前瞻預算過關 國發會：協助台灣大步邁進

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

立法院會今天三讀通過前瞻基礎建設計畫第3期特別預算2298億餘元，國發會龔明鑫主委表示，感謝立法院完成此次特別預算審查及支持，目前台灣防疫及紓困成功，正是需要加速布局，無論是國家建設或是產業發展都至關重要，此時持續推動前瞻基礎建設，將是幫助台灣大步向前邁進的最佳機會。

這次前瞻計畫第3期特別預算著重數位建設及5G發展，也將積極投入AI、資安等6大核心戰略產業、強化產業創新轉型，推動產業振興發展所需基礎建設；同時將支應均衡區域發展的城鄉建設計畫、2030雙語國家政策、國中小學加裝冷氣及強化電路設備等相關經費，其餘較為軟性的長照、幼托、食安等計畫，也將持續推動。

國發會表示，8年前瞻計畫將能帶動民間投資，刺激國內需求，促使就業機會擴增及所得提升，增加消費動能，進而激勵投資，預估每1元前瞻計畫經費，將帶動民間投資約0.77元，促進實質GDP增加1.62元，實質GDP規模每年平均較未推動情況可提高0.71%，平均每年可增加提供就業機會約10.8萬人次。

國發會指出，行政院已責成國發會及各部會持續嚴格管控前瞻計畫各項目執行進度，以提升計畫執行與效率，並隨時透過跨部會協調，積極解決計畫執行遭遇問題，藉由中央與地方政府共同努力，加速推動前瞻計畫，有信心能達成各項計畫的效益及目標。

立法院 前瞻基礎建設

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