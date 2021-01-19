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不在WHO執委會提案 江啟臣：外交部是不是外交部？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
世界衛生組織（WHO）今天起至26日舉行執委會年度會議，外交部決定不推動提案。國民黨主席江啟臣批評，外交部從萊豬進口，到之前講說希望台灣、中華民國能夠重返聯合國體系或相關國際組織，外交部的一些說法都讓人覺得到底是不是外交部。記者周志豪／攝影
世界衛生組織（WHO）今天起至26日舉行執委會年度會議，外交部決定不推動提案。國民黨主席江啟臣批評，外交部從萊豬進口，到之前講說希望台灣、中華民國能夠重返聯合國體系或相關國際組織，外交部的一些說法都讓人覺得到底是不是外交部。記者周志豪／攝影

世界衛生組織（WHO）今天起至26日舉行執委會年度會議，外交部為避免干擾會議討論專業議題，遭泛政治化誤解，決定不在此場合推動提案。國民黨主席江啟臣批評，外交部從萊豬進口，到之前講說希望台灣、中華民國能夠重返聯合國體系或相關國際組織，外交部的一些說法都讓人覺得到底是不是外交部。

江啟臣表示，若外交部適格，應該很積極、勇敢、有策略去爭取參與、加入、重返這些國際組織與聯合國體系下重要的國際合作機構，但這半年以來聽到外交部很多的回應都不是說積極加入或已經成功參與，都說這一次不參與或不去爭取。

江啟臣質疑，蔡總統講說希望美國幫忙我國參與聯合國或其他國際組織，與外交部作為嚴重矛盾，是不是因為做不到，變成一個扮白臉、一個扮黑臉，這對中華民國對外政策與台灣想參與、加入國際社會組織來講，會讓人看不清楚到底目標是什麼？台灣到底想要做什麼？

江啟臣更批評，民進黨常把外交當大內宣，讓外交部成民進黨大內宣工具，造成很多應務實參與事務，最後變沒辦法參與；其他國家要幫台灣講話，可能也搞不清楚台灣到底是真要重返國際社會，參與國際組織，還是純粹只是做文宣而已。

外交部 江啟臣 聯合國

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