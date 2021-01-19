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國民黨加強對美外交 李彥秀與前駐美代表茶敘
國民黨日前成立「駐美代表處籌備小組」，赴美探親的國民黨副秘書長李彥秀今天抽空與駐美前代表袁健生及當地華僑茶敘，並與黨主席江啟臣簡單通話，袁除了幫江加油也給予重要建言。李彥秀表示，國民黨正在規畫加強對美的聯繫工作，未來不論是在國內對美國在台協會（AIT）或美國國會與民間，才能確保與美方有最暢通精準的溝通及堅實的互信。
李彥秀表示，他們聊天的內容天南地北，但總離不開台灣，尤其疫情當下，台美往來不便，僑界的好朋友還有袁健生對於台灣、台美關係，兩岸局勢的關心更是溢於言表，滿滿的思鄉情感；袁健生曾任國親聯盟駐美代表、中華民國駐美代表、國安會秘書長等職務，對於局勢分析當然有獨到的見解，提供給她相當多寶貴的意見。
李彥秀說，袁健生特別提到，雖然國民黨沒有執政，但美國不分黨派都有很多好友，希望跟國民黨保持一定的互動，確保印太地區的平衡，對於國民黨在美國當地少了原有國親聯盟的實質據點，也是感慨萬千。在美國政權交接之際，她相信這些建言都可以成為國民黨與美國政府交往的重要參考。
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