網友籲取消燈會撐醫護！黃偉哲宣布取消燈節、鹽水蜂炮

新冠肺炎本土確診案例增加，許多縣市陸續宣布停辦大型活動，台南市長黃偉哲今傍晚在臉書發文呼籲大家遵守防疫措施，卻引來大批網友留言一面倒，指防疫第一，懇請市長停辦大型活動，「請取消燈會撐醫護」。黃偉哲在晚間8時多宣布，與中央討論後，決定停辦月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動，若疫情有所趨緩再另行考量。

黃偉哲晚間8時多表示，今晚與中央疫情指揮中心討論後，宣布今年月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動都取消舉辦，若疫情有所趨緩再另行考量，市府團隊會持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。

台南市長黃偉哲今下午受訪時表示，新化年貨大街不會停辦，月津港燈節、鹽水蜂炮會再視疫情評估，若更嚴峻不排除停辦。隨後在臉書發文，表示面對這波新疫情，台南會採取比較高規格的防疫措施，食衣住行上都要保持高度的警戒心，料敵從嚴，才能避免產生破口、維持正常生活，一起保護台灣得來不易的防疫成果。

網友在文章底下留言，幾乎一面倒說「請取消月津港燈會和鹽水蜂炮」，「一年沒辦不會怎樣」、「不要造成防疫人員的困擾」、「料敵從嚴不要政令隨便說說，請取消鹽水蜂炮」，有網友說，希望在農曆年節給台南市民一個安全的城市，不要再辦活動，南北串流難做到完全防疫，「請取消燈會撐醫護」。