【重磅快評】陳吉仲沒有大小眼 只是分藍綠？

陳吉仲有大小眼？雲林縣長張麗善向媒體吐苦水，指農委會不僅大小眼，農業政策、農業補助更跳過縣政府，農委會成民進黨立委的輔選工具；陳吉仲是先回應補助沒分藍綠，批張是「政治干預農業」，繼而在非洲豬瘟應變會議點名雲林縣雖禁廚餘養豬，但還是查獲7家次廚餘養豬，陳吉仲這些言行看來，倒像是「農業干預政治」。

張麗善日前受訪指出，農委會的收購政策皆透過特定民進黨立委、合作社，收購特定農民的農產品，縣府請中央補助二億元改建西螺果菜市場沒下文，但綠委劉建國一出面就拿到一點五億元經費；雲林縣是最大養豬縣，每天屠宰兩千三百頭豬，比屏東、台南多，遑論嘉義縣一天只屠宰三百頭，但農委會卻給嘉義縣廿億元預算建肉品市場，張麗善形容陳吉仲像是「綠委辦公室主任」。

張麗善的指控有無道理，陳吉仲不拿具體例證、數字說明，反而用政治言語回應，隨興指稱張麗善是政治干預農業，還說他做到藍綠立委都罵他，就是成功了；陳吉仲的說法不僅毫無說服力，還得勞駕雲林兩位綠委來反擊，果然，蘇治芬、劉建國加入戰局，蘇消遣張「協調也是一種政治能力.....光是抱怨是無濟於事」；劉指張把肉品市場改造計畫夾帶在數個計畫中一併申請養豬業百億基金，結果在立法院遭藍委杯葛。

看起來，綠委是稍稍替陳吉仲出了一口氣，但蘇治芬、劉建國的說法不無疑點，如果陳吉仲補助不分藍綠，張麗善不僅是農業縣縣長，更是養豬最大縣的縣長，每天屠宰頭數是嘉義縣的七、八倍，萊豬進口衝擊台灣豬，肉品市場改建不考慮雲林而選嘉義，這是什麼政策邏輯？

再者，這本來就是中央該做的事，既編列預算，還要縣長去協調才能得到補助？難道要向民進黨輸誠才能做事？再說，雲林有兩位資深的民進黨立委，難道只是擺飾？民進黨在立法院獨大，縱使藍委杯葛，又能奈民進黨如何？

綠委替陳吉仲出氣，陳吉仲則乘勝追擊，今天在非洲豬瘟應變會議直接點名雲林縣查獲7家次廚餘養豬，時間點太接近，難免予人聯想；只是，雲林縣查獲7家次廚餘養豬是事實，但這也是落實稽查的結果，不是嗎？而且縣府裁罰、輔導並進，也依規定向中央核備，何可指摘？

陳吉仲也許忘了，為了防範非洲豬瘟，張麗善上任後就率全國之先宣布禁止廚餘養豬，就是怕含有病毒的豬肉製品混入廚餘讓疫情擴散，當時代理農委會主委的陳吉仲還誇讚雲林縣採取更嚴格標準的防疫措施，言猶在耳，此際雲林縣持續查緝廚餘養豬，何錯之有？