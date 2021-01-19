影／籲國人繃緊神經勿大意 蘇揆：守住疫情讓世人羨慕

行政院長蘇貞昌下午出席109年鳳凰獎頒獎典禮，表揚得獎楷模。針對疫情擴大，蘇貞昌籲請國人要繃緊神經，繼續維持這樣令世人稱羨的好成績。

109年鳳凰獎頒獎典禮今天下午在大坪林聯合辦公大樓大禮堂舉行，行政院長蘇貞昌親自出席頒獎給72位得獎人。

蘇貞昌在會前受訪時針對疫情表示，在如此嚴峻的疫情下，希望國人一條心一起防疫，把我們好不容易撐住的安全環境維持下去。

雖然部立桃園醫院有醫護染疫，但蘇貞昌為部桃緩頰表示，桃園醫院照顧國內20%的新冠肺炎染病患者很辛苦，他要感謝在第一線的醫護人員與工作同仁，因為有大家努力才能有現在的成果。

蘇貞昌說，國外的疫情越來越險竣，病毒變化越來越快，他籲請國人一定要繃緊神經不能大意，才能繼續擁有這個被世人羨慕的好成績。