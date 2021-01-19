張景森批國旅低劣「連公廁都搞不好」 林佳龍：還有很大改善空間

行政院政務委員張景森昨表示，台灣國旅品質相當低劣，已經成了「低品質的代名詞」，非常差勁，到處都塞車、景點擁擠、連公廁都搞不好，質疑未來疫後能否留得住國旅人潮。交通部長林佳龍今則表示，相關公共措施新都有在做，但還有很大的改善空間，還要更努力，加速讓公共設施特別是廁所可以更快更大規模提升。

台灣燈會原預計2月26日至3月7日在新竹市舉辦，行政院今舉行記者會確認停辦，行政院秘書長李孟諺與林佳龍、新竹市長林智堅都共同出席本場記者會。

對於張景森的批評，林佳龍今表示，交通部針對公共設施，包括廁所的改善都在進行中，疫情期間也有補助業者做設備更新，像是27個觀光遊樂園，最多可以補助三千萬，業者這些年也投入很多，特別穆斯林觀光，也特別重視廁所，而政府或是交通部單位所屬的公共設施，像是國道的服務休息區，包括機場、風管處等設備都有很大的更新。

林佳龍說，他昨天回應的意思是說，相關設備更新有在做，但還有很大的改善空間，還要更努力，應加速讓公共設施特別是廁所可以更快更大規模提升。

李孟諺則補充表示，行政院長蘇貞昌與林佳龍日前去視察交通部正在改善的基隆郵輪遊客服務中心，從原來比較老舊的設施改善、擴充得比較美輪美奐，與城市港區觀光結合，這些都是疫情期間努力在做的觀光設施改善，盼迎接疫情過後贏過國內外觀光客，也提升品質，都是大家正在努力的部分，交通部也很用心，地方都有好評。