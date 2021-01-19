國民黨青年部公布六都市長指數 侯友宜鄭文燦分居頭尾

國民黨青年部發布近3個月六都市長大數據資料。根據青年部研析的「市長指數」，結果顯示新北市長侯友宜奪得第一名、台中市長盧秀燕第二、台南市長黃偉哲第三、高雄市長陳其邁第四、台北市長柯文哲第五、桃園市長鄭文燦則排名最後。

國民黨青年部主任陳冠安分析，侯友宜向來以市政為重，從侯的文字雲可以很明顯看到都是市政相關議題，即使跟其他政治人物的關鍵字連結，也基本離不開新北市的發展與規劃，而非是政治謾罵攻防，可以說是市長的典範。陳冠安說，盧秀燕雖然近期討論度最高的是AIT事件，但這起事件也同樣與地方福祉相關，臉書社群討論盧也大抵是市政範疇，無愧第二名的排行。

陳冠安表示，觀察侯、盧的文字雲可以看出一個驚人的趨向，就是兩位的名字都不在文字雲中心，與其他政治人物個人標誌清晰不同，從大數據就可看出侯盧個人其次，市長市府市政優先的特質。

關於第三名的黃偉哲，陳冠安指出，雖然黃的市政討論度高，但從文字雲可以明顯看出負面詞組居多，且主要來自馬來西亞女大生不幸遇害事件，顯示黃的討論聲量其實並不會是正面聲量；第四名的陳其邁，陳冠安則認為，雖然陳並未如黃有重大爭議事件，然而從文字雲裡關鍵字「韓國瑜」的大小可推測，陳其邁未來的所有政策勢必都會與韓市府做比較，扛背巨大的政治壓力。

而第五名的柯文哲，陳冠安指出，柯的文字雲裡有許多是中央層面議題，市政討論度雖不低，但相對來看就變成次要議題，此外也看得出與綠營駁火頻繁，因此市長指數排行後段班次；不過陳冠安說，雖然綠營時常批評柯文哲無心市政，但從大數據來看，鄭文燦才是六都首長裡與「市長」最遙遠的那位，與其他政治人物的討論關聯度相當高，尤其是黨內派系人物，顯示綠營目前爭奪後蔡英文時代的白熱化程度，以及鄭在其間扮演的中心角色地位。

陳冠安表示，國民黨過去在民調與大數據的政治攻防上落居下風，吃了不少悶虧，因此在2020敗選後，藍營急起直追，如國政基金會就定期每月公布民調，甚至由於資訊公開透明、完整披露，現在連民進黨都會引用，很好地彌補弱點，不過在大數據這塊，目前藍營平衡較少，以至於許多綠營側翼目前一窩蜂用「大數值」來誤導社會，所以才會公布大數據資訊，希望用最公開完整的數據，來反擊綠營的攻防操作，未來也會針對不同主題，不定期來提供不同的大數據，給大家不一樣的政治視角。