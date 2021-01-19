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民進黨：林明溱散播美牛繪本謠言 應道歉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／本報系資料照
民進黨發言人顏若芳。圖／本報系資料照

民進黨發言人顏若芳今天表示，南投縣長林明溱在縣府群組散播美牛繪本謠言，但包括民進黨臉書與其他媒體早已查證說明此為錯假訊息，林明溱身為地方父母官，卻帶頭在縣府群組成為謠言的散播者，做出錯誤的示範，應立刻向社會大眾道歉。

顏若芳說，此繪本是在2012年馬英九政府開放美牛時，由民間單位發行的刊物，早已停刊絕版，根本不是由現在的政府所發行的刊物；除了看到網路上有心人士刻意進行系統性操作外，也看到林明溱在縣府群組惡意散播這樣的謠言，意圖賴給現在的政府。

顏若芳表示，林明溱在行為被揭露後，不但沒有道歉，反而在回應記者時，不敢回應這樣錯誤行為，甚至公然說謊，說「他一直都反對肉品添加萊劑」，民進黨對此表示遺憾。

顏若芳指出，事實會說話，林明溱擔任立委的時候，2012年立院在表決美牛開放時，他是投下同意票，這些紀錄都清楚登載在立法院的公報上，不禁讓人質疑，難道林明溱是不敢想起，2012年投下同意票的事情嗎？還是為了圓一個謊，撒了另一個謊？

顏若芳說，符合國際標準的肉品，依據科學證據，對健康不會有疑慮，但刻意渲染模糊事實的說法，更凸顯國民黨過去開放美牛與今日立場的矛盾，也無助於台灣整體利益的發展。

林明溱 美牛 民進黨

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