接見新任英駐台代表 蔡英文：期盼雙方對FTA展開對話

蔡英文總統今天上午在總統府接見新任英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）。蔡英文表示，期盼台灣與英國未來能進一步針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話，並在各項領域持續深化雙邊的合作關係。

蔡總統說，鄧元翰代表上個月才剛剛履新，已經馬不停蹄的展開各項行程，自己不僅要代表台灣人民表達歡迎，也要謝謝他對於再次回到這塊土地，所展現出來的熱情。

蔡總統指出，知道大約40年前，鄧元翰代表曾經來過台灣，當時台灣剛剛民主化，相信鄧元翰對當時蓬勃發展的民主運動、社會運動和快速成長的經濟印象深刻；現在鄧元翰代表再次回到台灣，相信經過這段時間的忙碌行程，他已經感受到這40年來台灣社會的進步跟改變。

蔡總統表示，2021年對台灣和英國來說，都是關鍵年度；接下來，英國在正式實質脫歐之後的發展，尤其是在印太地區的政經布局，也都是全球關注的議題，而對台灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。

蔡總統說，在商務合作跟投資方面，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大，期待台英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。

蔡總統指出，最近因為疫情的關係，台英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題，有許多合作和對話；疫情期間，兩國相互扶持，印證雙方關係堅定，我國有決心，繼續跟英國合作，一起為全球防疫做出貢獻。