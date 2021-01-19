155億5G獎助金預算三讀 藍黨團：舉債退佣業者像話？

前瞻基礎建設3.0特別預算案上午在立院完成三讀，備受爭議的國家通訊傳播委員會（NCC）155億元獎勵五大得標5G電信業者預算也在民進黨人數優勢下表決通過，國民黨團批評，蔡政府以特別預算舉債給電信業者退佣像話嗎？

國民黨立委賴士葆表示，5G頻譜標案中明訂業者要5年蓋好1.6萬座5G基地台，5家電信業者得標後，NCC卻編列155億元獎勵金補助要求加速、加量要讓基地台增加為3.9萬座，業者權利金交給政府，政府還要獎勵他，沒見過這樣例子？

賴士葆說，5大電信業者每年平均賺5百億元，願超標5G一定有利可圖，得標後一定加速蓋，讓基地台量愈多愈好，收訊品質才會好，將本求利才能回收投資；各電信業者今年資本支出都沒編這筆獎勵金，現在天上掉餡餅，不是圖利財團？

對NCC舉例解釋，若政府當初沒有投資台積電，怎麼會有現在台積電這麼好的成績。賴士葆表示，政府投資台積電有換股票，政府與台積電是一起成長的，但這次的155億元獎勵金是白白退佣送五大電信商，連立法院長游錫堃都不認同。

國民黨團書記長林奕華也說，去年10月底電信三雄就宣稱，至今年底，台灣大哥大5G基地台會從4千提升至6千座，中華電今年上看1萬座，遠傳上看8千座，等於光三雄今年就有2萬4千座，布建基地台本來就在做加速加量的事情。

林奕華質疑，美國相關5G建設獎勵是針對偏鄉與原民部落，歐盟也是就缺乏寬頻服務區，但我國補助155億元是要在大眾交通樞紐、大型表演展演廳等5G服務密集地區興建網路建設，這些原本就會優先做，需要拿舉債納稅人的錢補貼？

林奕華說，政府不應發生讓得標政府工程業者，在得標後發覺錢不夠，就請政府補錢這樣讓人感覺是退佣的事情。

國民黨立委鄭正鈐也說，政府5G權利金收到1421億餘元，現在就好像得標電信業者嫌貴要退錢，政府要配合這種奧客行為編155億元回饋？

鄭正鈐表示，前瞻預算是借錢支出，要所有民眾承擔，勞保基金漲價一年省下來也不過1百億元，更何況台灣電信市場是自由競爭市場，政府有必要退佣這樣圖利、回饋業者？用這155億元人民納稅錢做好人？

國民黨團總召林為洲表示，這次審議前瞻預算3.0雖前後約刪了1.7億元，但這筆獎勵、補助得標5G頻譜的國內通信業者大鱷，非常不恰當，疑點重重。