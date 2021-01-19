快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／罷王之後「清捷」！林昶佐：協助認同黃捷

聯合報 / 記者莊昭文 黃純益 毛昱棋 張鳳儀／台北即時報導
高雄市議員黃捷罷免案投票在即，與黃捷友好的無黨籍立委林昶佐今（19）日受訪時表示，會協助黃捷，讓高雄市民認同、肯定黃捷過去這兩年多來的努力問政。記者莊昭文／攝影
高雄市議員黃捷罷免案投票在即，與黃捷友好的無黨籍立委林昶佐今（19）日受訪時表示，會協助黃捷，讓高雄市民認同、肯定黃捷過去這兩年多來的努力問政。記者莊昭文／攝影

桃園市議員王浩宇被罷免成功，公民團體下一步是「清捷」，2月6日將舉行罷免高雄市議員黃捷投票。協助黃捷反罷免的無黨籍立委林昶佐今（19）日受訪時表示，會用正面的方式面對，讓高雄市民認同、肯定黃捷過去這兩年多來的努力問政。

林昶佐說，黃捷跟他跟還有幾位朋友共組「2046台灣連線」，一直持續合作，團隊會整合並協助她，希望讓黃捷過去這兩年來，不管在評鑑、問政上的認真，能得到市民的肯定。

對於外界傳聞，為了怕罷免破口擴大，綠營內部要林昶佐傳話給黃捷，要求她要低調挺過這次風波？林昶佐說，非 常感謝各界的建議，但他們就是維持一貫的策略，讓高雄市民認同黃捷過去這兩年多來的努力問政，不會隨著罷免團體的負面選戰起舞。

黃捷 罷免 林昶佐

延伸閱讀

罷免投票在即 泛綠立委聲援黃捷

整理包／罷免黃捷成功機會多大？原因、程序、過關門檻、投票日一次看

「王浩宇大家都討厭」 換黃捷危險了？沈富雄預言她的結局

王浩宇遭罷 綠：不會讓隊友孤單

相關新聞

整理包／罷免黃捷成功機會多大？原因、程序、過關門檻、投票日一次看

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日投開票，最終以8萬多票罷免成功，接著2月6日將舉行無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票，到底為什麼要罷免黃捷？程序、過關門檻，以及專家分析成功機會有多高？聯合新聞網整理帶大家一起來看。

2立委網上炮回要她自我檢討 張麗善：盼陳吉仲別晾雲林

雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪指農委會「偏心」，更直指農委會是民進黨立委的輔選工具，稱主委陳吉仲是綠委辦公室主任；對此陳...

立院三讀通過前瞻三期預算 5G百億補助沒刪

立法院今處理前瞻計畫第三期預算案，爭議聚焦「5G網路建設計畫」中編列約155億元，被在野黨質疑是圖利財團，提案刪除，不過...

傳韓國瑜評估選黨主席 江啟臣：為黨好的都應尊重

國民黨主席規劃7月24日改選，前挺吳派中常委、前常委積極勸進高雄市長韓國瑜參選。現任黨主席江啟臣上午受訪表示，黨是大家的...

前瞻155億補助5G惹議？ 柯建銘：別汙名圖利全民政策

立法院今處理前瞻計畫第三期預算案，其中NCC編列155億元，補助業者5G建置，遭到在野黨反彈，批評是圖利財團。民進黨團總...

155億5G獎助金預算三讀 藍黨團：舉債退佣業者像話？

前瞻基礎建設3.0特別預算案上午在立院完成三讀，備受爭議的國家通訊傳播委員會（NCC）155億元獎勵五大得標5G電信業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。