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影／罷王之後「清捷」！林昶佐：協助認同黃捷
桃園市議員王浩宇被罷免成功，公民團體下一步是「清捷」，2月6日將舉行罷免高雄市議員黃捷投票。協助黃捷反罷免的無黨籍立委林昶佐今（19）日受訪時表示，會用正面的方式面對，讓高雄市民認同、肯定黃捷過去這兩年多來的努力問政。
林昶佐說，黃捷跟他跟還有幾位朋友共組「2046台灣連線」，一直持續合作，團隊會整合並協助她，希望讓黃捷過去這兩年來，不管在評鑑、問政上的認真，能得到市民的肯定。
對於外界傳聞，為了怕罷免破口擴大，綠營內部要林昶佐傳話給黃捷，要求她要低調挺過這次風波？林昶佐說，非 常感謝各界的建議，但他們就是維持一貫的策略，讓高雄市民認同黃捷過去這兩年多來的努力問政，不會隨著罷免團體的負面選戰起舞。
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