影／NCC補助155億給5G業者 藍委怒批：圖利財團！

立法院國民黨團(19日)上午召開記者會，重申主張刪除通傳會（NCC）編列補助電信業者建設5G基地台約155億元預算，質疑在業者已高價得標後，政府卻又補貼經費，有退佣、圖利的嫌疑。

立院國民黨團總召林為洲表示，關於NCC補助電信業者建設5G基地台約155億元預算，國民黨認為爭議最大，疑點重重，認為應全數減列。

國民黨立委賴士葆表示，當年得標5G的廠商，把得標的金額1400多億給政府，當時根本沒有提到有之後的這155億元補助，結果在籌編前瞻3期預算時，NCC又把這筆預算加入，他高度質疑，是因為藍營執政縣市變多了，本來要編列給軌道建設的經費改編給電信業者。

賴士葆指出，NCC主委昨向他解釋，強調該筆補助業者的經費是要業者加速、加量，但當時業者會來投標就是有利可圖，一定會盡量加速、加量業者才會賺錢，現在政府拿了權利金，還要補助錢給業者，「這不是退佣，什麼才是退佣？」

賴士葆認為，如果是政府委託業者該基地台，之後東西變成政府的，那樣補助還有道理，但今天政府補助業者是白白送錢給業者，這是道道地地圖利，很遺憾政府一毛錢都不肯刪，國民黨將全力反對。