2立委網上炮回要她自我檢討 張麗善：盼陳吉仲別晾雲林

雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪指農委會「偏心」，更直指農委會是民進黨立委的輔選工具，稱主委陳吉仲是綠委辦公室主任；對此陳吉仲昨親上火線回應是不實訊息，雲林山、海區立委劉建國與蘇治芬昨晚也先後在臉書發文開炮，指張「抱怨無濟於事」、「請回去好好檢討自己」；張今天回應，「如果能讓農委會更公平對待雲林農民，那大家都來罵我也無妨」。

張麗善透過媒體大吐苦水，指農委會各項農業政策、農業補助都跳過雲林縣政府，縣府彷彿成了被農委會孤立的絕緣體。

針對張的公開發言，地方兩席綠委昨晚在臉書粉絲專頁發文。劉建國指出，「請張縣長回去好好檢討自己，要多多用心在縣政！」劉提及，2019年「花生之亂」事件，農民利益變成政治籌碼，農委會全力救價，但雲林農會僅2家出面幫忙，甚至要求錢要先到縣府戶頭才開始動作，「這是要與農委會一起解決花生崩盤問題嗎？」

另西螺果菜批發市場改善案，因該市場屬西螺鎮公所管轄，公所向中央提案，獲農委會重視，劉指出，張所提的2億經費案是果菜市場物流改善計畫，目前已交至行政院，並非沒有下文；而陳吉仲允諾的1.5億，則是要優先改善西螺果菜市場內急需修繕設施，並搭配冷鏈設備。

劉再指雲林肉品市場改造計畫獲陳吉仲允諾優先協助，但縣府把改造計畫夾帶在數個計畫中，一併申請養豬業百億基金，國民黨卻在立法院猛烈杯葛，劉質疑張「沒有跟黨團溝通嗎？還是溝通不良？一邊責怪中央未重視雲林，一邊又杯葛預算，叫農委會怎麼做事？」

蘇治芬則發出349字文，文末指出「張縣長應該知道協調也是一種政治能力，就如去年全國農機展，農委會不是也有補助嗎？光是抱怨是無濟於事，且可能徒增解決事情的難度」。

對於兩名立委的發文，張麗善今天表示，農委會主委陳吉仲願意幫助雲林農民是好事，但有黨派偏袒也是事實。

張指出，雲林是台灣最重要的農業生產基地，農委會與縣府應該要建立良好合作關係，才是農民之福，「我期待陳主委可以放下黨派成見，和我針對雲林農業問題直接溝通，不要老把雲林縣政府晾在一旁」。

張表示，「昨晚兩位立委不約而同在臉書上罵我，讓我有今年已經是選舉年的錯覺。兩位立委或許有不同的政治考量，但用強烈言詞罵張家來提高聲量，是過去選舉一再出現的手法，也不新鮮了」。