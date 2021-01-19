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2立委網上炮回要她自我檢討 張麗善：盼陳吉仲別晾雲林

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪大吐苦水，指縣府彷彿成了被農委會孤立的絕緣體。圖／本報資料照
雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪大吐苦水，指縣府彷彿成了被農委會孤立的絕緣體。圖／本報資料照

雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪指農委會「偏心」，更直指農委會是民進黨立委的輔選工具，稱主委陳吉仲是綠委辦公室主任；對此陳吉仲昨親上火線回應是不實訊息，雲林山、海區立委劉建國與蘇治芬昨晚也先後在臉書發文開炮，指張「抱怨無濟於事」、「請回去好好檢討自己」；張今天回應，「如果能讓農委會更公平對待雲林農民，那大家都來罵我也無妨」。

張麗善透過媒體大吐苦水，指農委會各項農業政策、農業補助都跳過雲林縣政府，縣府彷彿成了被農委會孤立的絕緣體。

針對張的公開發言，地方兩席綠委昨晚在臉書粉絲專頁發文。劉建國指出，「請張縣長回去好好檢討自己，要多多用心在縣政！」劉提及，2019年「花生之亂」事件，農民利益變成政治籌碼，農委會全力救價，但雲林農會僅2家出面幫忙，甚至要求錢要先到縣府戶頭才開始動作，「這是要與農委會一起解決花生崩盤問題嗎？」

另西螺果菜批發市場改善案，因該市場屬西螺鎮公所管轄，公所向中央提案，獲農委會重視，劉指出，張所提的2億經費案是果菜市場物流改善計畫，目前已交至行政院，並非沒有下文；而陳吉仲允諾的1.5億，則是要優先改善西螺果菜市場內急需修繕設施，並搭配冷鏈設備。

劉再指雲林肉品市場改造計畫獲陳吉仲允諾優先協助，但縣府把改造計畫夾帶在數個計畫中，一併申請養豬業百億基金，國民黨卻在立法院猛烈杯葛，劉質疑張「沒有跟黨團溝通嗎？還是溝通不良？一邊責怪中央未重視雲林，一邊又杯葛預算，叫農委會怎麼做事？」

蘇治芬則發出349字文，文末指出「張縣長應該知道協調也是一種政治能力，就如去年全國農機展，農委會不是也有補助嗎？光是抱怨是無濟於事，且可能徒增解決事情的難度」。

對於兩名立委的發文，張麗善今天表示，農委會主委陳吉仲願意幫助雲林農民是好事，但有黨派偏袒也是事實。

張指出，雲林是台灣最重要的農業生產基地，農委會與縣府應該要建立良好合作關係，才是農民之福，「我期待陳主委可以放下黨派成見，和我針對雲林農業問題直接溝通，不要老把雲林縣政府晾在一旁」。

張表示，「昨晚兩位立委不約而同在臉書上罵我，讓我有今年已經是選舉年的錯覺。兩位立委或許有不同的政治考量，但用強烈言詞罵張家來提高聲量，是過去選舉一再出現的手法，也不新鮮了」。

張強調，雲林縣府的作為均是依法行政，包括縣政推動及用人舉才，均依法辦理，亦可受公評，歡迎外界來檢驗。

雲林海線立委蘇治芬昨天在臉書發文回應張麗善透過媒體報導的公開發言，並提及張的抱怨無濟於事。圖／翻攝自蘇治芬臉書
雲林海線立委蘇治芬昨天在臉書發文回應張麗善透過媒體報導的公開發言，並提及張的抱怨無濟於事。圖／翻攝自蘇治芬臉書
雲林山線立委劉建國昨晚在臉書發文回應張麗善的公開發言，指出縣府應該追蹤掌握計畫進度，而非打擊政府官員。圖／翻攝自劉建國臉書
雲林山線立委劉建國昨晚在臉書發文回應張麗善的公開發言，指出縣府應該追蹤掌握計畫進度，而非打擊政府官員。圖／翻攝自劉建國臉書

農委會 陳吉仲 農民

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