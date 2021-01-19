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藍委批5G補助變退傭 政院：有必要鼓勵業者加速
NCC透過前瞻計畫第3期預算編列155億元，補助五大電信業者建制5G基地台，不過國民黨立委賴士葆表示，絕對支持5G的國家建設，但誓死反對藉此名義要退佣給電信商155億元。行政院今則說明，5G網路成本較高，有必要鼓勵業者加速，且4G啟動時期亦有類似作為。
國民黨團今舉行記者會反對此筆預算編列，賴士葆說，這不是退佣，什麼才是退佣？電信業者每年都賺，標5G一定是有利可圖，根本政府不用補助，業者就會加速加量，拚趕快自主回收，但現在政府補助卻白白送給業者，舉債拿下一代的血汗錢送給廠商。
行政院則表示，因5G網路成本較高，有必要以政策鼓勵業者加速5G網路布建。另，而且過去4G啟動前期，政府亦曾運用標金鼓勵業者加速4G建置服務。
行政院解釋， 5G業者原規劃須花5年建置網路的進度，「補助5G 網路建設計畫」預期將能讓進度提前在3年內達成；且鼓勵採用5G國產自主設備，2024年之後，5G業者新建的網路設備，採用國產品牌比率達40%；透過5G國產自主技術，強化5G資安，形成5G國家隊，與國際大廠形成供應鏈夥伴等效益。
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