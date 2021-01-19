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前瞻155億補助5G惹議？ 柯建銘：別汙名圖利全民政策

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院今處理前瞻計畫第三期預算案，其中NCC編列155億元，補助業者5G建置，遭到在野黨反彈，批評是圖利財團。民進黨團總召柯建銘今呼籲，國民黨不要再汙名化，這筆資金是要發展數位國力，是「圖利全民」。

民進黨團今上午舉行黨團大會，柯建銘表示，會中除了告訴大家前瞻預算的協商結果，以及5G相關的表決事項，包括民進黨團2案、國民黨團2案，以及民眾黨團1案、時代力量1案。他在野黨的提案，內容大同小異，主要是刪除多少的問題。

不過，柯建銘表示，這筆補助早在馬英九時代即有編列，當時是散佈在各部會，有11個部會做申請，意在加速數位建設與產業發展，現在在前瞻預算中則由NCC統籌運作，主旨一樣，且較有效率。柯建銘盼國民黨不要汙名化、污衊圖利財團，其實是「圖利全民」。

柯建銘並表示，現在是數位國力的時代，編列補助5G建置，意在「加速加量」，希望涵蓋率在2年內擴增，尤其鎖定高速公路、高鐵、車站，以及隧道等的佈點，才能讓民眾廣泛應用。

柯建銘說，全世界都是這樣補助，尤其我國5G建設落後中國、日本及韓國，需要急起直追，而數位國力的問題，當然要由政府主導。他說，台灣不能作為科技輸出大國，卻成為應用的侏儒，這是全球戰略佈局應用的問題，請國民黨不要再汙名化。

柯建銘 國民黨 時代力量

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