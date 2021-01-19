整理包／罷免黃捷成功機會多大？原因、程序、過關門檻、投票日一次看

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日投開票，最終以8萬多票罷免成功，接著2月6日將舉行無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票，到底為什麼要罷免黃捷？程序、過關門檻，以及專家分析成功機會有多高？聯合新聞網整理帶大家一起來看。

提議人之領銜人劉辰芳女士提出之罷免理由書如下： 包括「問政未盡議員之職責」、「扭曲事實，罔顧民意」、「面對任何事情，雙重標準」、「沒有禮義廉恥可言，不配成人民表率」、「干預他國內政，將國家安全陷入危險之中」。

因質詢韓國瑜時翻白眼一炮而紅的黃捷，爭議包含去年11月11日高雄市議會表決瘦肉精零檢出，被抓包在表決時人不見，及因涉時代力量人頭黨員案，也一度傳出要遭檢調移送調查，後遭時力決策委員會否認是誤傳。

高雄市議員黃捷。本報資料照片

重要工作日程如下：

109年12月18日 罷免案成立之宣告

110年1月30日 辦理公辦電視罷免說明會

110年2月6日（星期六） 投票、開票

時間：投票開始、結束時間自當天上午8時至下午4時。

地點：高雄市第9選舉區各投票所。

過關門檻：約同意票7萬1958人以上。 根據選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

高雄市選委會說明，罷免黃捷門檻要以投票日前3天公告造冊人數為準，但依公職人員選舉罷免法推估，如果這選舉區上屆議員選舉選舉人數28萬7829人為例，門檻是同意票數達原選區選舉人總數1/4以上（7萬1958人以上），且有效同意票數要多於不同意票數，而黃捷上屆議員選舉得票數為1萬8420票。

聲量看政治粉專表示，分析從去年6月7日至今年1月16日，罷韓國瑜投票至罷王浩宇投票共224天的罷免新聞聲量。發現，罷韓後，數位被藍營與韓粉高喊罷免的政治人物中，以高雄市議員黃捷的聲量最高，占全部被喊罷免政治人物的34.59%，可以發現，黃捷其實才是罷免新聞最被討論的焦點。其次才是王浩宇，占23.42%。至於罷免案未能成立的陳致中，僅占罷免新聞聲量的18.03%。

聲量看政治粉專分析，從去年6月7日至今年1月16日，罷韓國瑜投票至罷王浩宇投票共224天的罷免新聞聲量。圖／引用自聲量看政治粉專

沈富雄

下一個面臨罷免公投的黃捷，沈富雄認為，和王浩宇狀況不一樣，「王浩宇是大家都討厭，黃捷是很多人喜歡，也很多人討厭」。他分析最後開出來的票，同意罷免王浩宇和不同意罷免王浩宇是9：1，而黃捷的情況不一樣，預測同意罷免和不同意罷免間的票恐怕非常接近。

前立委沈富雄。圖／本報資料照片

聲量看政治

聲量看政治表示，罷免是否能夠成功，不能只看聲量，反而要觀察幾點指標，包括在地選民結構與政治生態，黃捷所在地鳳山與王浩宇所在地中壢不同；另外，與王浩宇相比，黃捷的政治人脈（人際關係）比王好，仇恨值也比王浩宇低。

聲量看政治說，桃園為藍營票倉重鎮，藍營傾全力都要樹立未來選舉的指標；鳳山的藍營選民結構早已鬆動；至於第四點，在罷免王浩宇之後，黃捷罷免案最接近公投與2022地方選舉，是否罷捷成功，更可能影響公投的政治動員，以及2022地方選舉是否可能產生蝴蝶效應。因此，黃捷的罷免與反罷免動員角力，可能會更強於王浩宇。

中山大學政治學教授廖達琪

廖達琪認為「公職人員選罷法」2016年修法降低門檻後，高雄市前市長韓國瑜、桃園市議員王浩宇接連被罷免成功，雙雙創下直轄市長、議員被罷免的紀錄。但黃捷在年輕族群的形象好很多，四分之一門檻要形成政治性報復，其實是太過度解讀，還是要視個案情形；這次罷王成功對政治人物有某種警惕性，但不至於一窩蜂都能罷免成功。