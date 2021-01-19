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孫大千：罷免陳柏惟不是因為他台 是因為他遜又挺萊豬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
基進黨立委陳柏惟遭藍營點名罷免，陳說若因為他表現很台被罷免沒有道理。前立委孫大千在臉書表示，會罷免陳柏惟是因為他表現得很遜，而不是很台。圖／取自孫大千臉書
基進黨立委陳柏惟遭藍營點名罷免，陳說若因為他表現很台被罷免沒有道理。前立委孫大千在臉書表示，會罷免陳柏惟是因為他表現得很遜，而不是很台。圖／取自孫大千臉書

基進黨立委陳柏惟遭藍營點名罷免，陳說若因為他表現很台被罷免沒有道理。前立委孫大千在臉書表示，會罷免陳柏惟是因為他表現得很遜，而不是很台。包含支持萊豬只會找理由牽拖，不學無術的質詢荒腔走板，把立委做成網紅，只會耍寶蹭網絡聲量，「所以，不罷免你，要罷免誰呢？」

孫大千表示，陳柏惟支持開放萊豬，就不要牽拖各式各樣的理由，男子漢大丈夫，敢做還不敢當。身為立委，坐領高薪，卻不學無術，質詢內容荒腔走板，把立院殿堂當成了綜藝節目；為了刷存在感，維持網路聲量，只能耍寶湊熱鬧，極盡插科打諢之能事，把立法委員當成了綜藝網紅。

孫大千表示，羅智強身為藍營的政治人物，力挺前總統馬英九、前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜，本來就是應盡的責任，和三姓家奴又有什麼關係呢？在國民黨風雨飄搖的時刻，羅智強願意不顧一切，力挽狂瀾，比起陳柏惟這位放話要1打35的台版馬保國，不知道好了多少倍。

罷免 陳柏惟 孫大千

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