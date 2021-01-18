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立院明處理前瞻第3期特別預算 藍喊NCC補助5G全刪

聯合報 / 記者陳熙文鄭媁／台北即時報導

立法院臨時會明天處理「前瞻基礎建設計畫」第3期特別預算案，國民黨團對於NCC拿公帑補助業者的5G建設有疑慮，提案刪除「數位建設-5G基礎公共建設-5G網路建設計畫」全數共153億元預算。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，未能與在野黨達成共識，就按程序表決處理。

立法院聯席委員會議去年12月28日初審通過規模2,300億元的前瞻計畫第3期特別預算案，經朝野立委討論，提案件數共436案，合計通過減列5550萬元。立法院臨時會日前召開朝野協商，並達成共識，將於明天院會做處理。

對於國民黨團對預算中計畫補助業者153億元建置5G有意見，提案全數刪除，莊瑞雄表示，國民黨團批評這是弊案，但這是放在預算書，公開說明政策目的，公開透明的事情，怎麼會是弊案？

莊瑞雄表示，站在政府的角度上，5G建設必須加速，各國都有不同的政策手段，我國用補貼的方式，錢從業者的標金裡面拿，政策目的說得很清楚，就不怕杯葛；如果今天在野黨反對，「一定按程序處理」。

不過，時代力量總召邱顯智表示，在相關預算編列的報告中，對「補助電信業者的標準」完全沒有細目說明。邱強調，台灣5G的二階段競標，電信業者的主總標金高達1421.91億元，是全世界第3高，若電信業者有足夠財源可以進行相關網路建置，在前瞻編列此預算的必要性和目的性實在有待商榷，需要和社會大眾說明清楚。

邱顯智說明，時代力量針對5G基礎公共建設，有提案凍結10%，待NCC向立法院提出此計畫的詳細專案報告後始得動支。

國民黨立委賴士葆則提案刪除半數預算。賴表示，NCC今已拜會協商該預算，他仍認為有圖利業者之嫌，既然NCC提不出解決方法，就到院會表決表態，希望民進黨立委不要被掛上「萊豬立委」後，再被質疑是「圖利立委」。

立法院 國民黨 時代力量

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