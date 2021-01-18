蔡英文出席社福總盟餐會「你們都是防疫國家隊英雄」

蔡英文總統今天晚上出席「2021年台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，對總盟及各NGO（非政府組織）長期為兒少及弱勢族群等爭取權益並在過去一年協助宣傳政府防疫措施，團結對抗疫情，表達由衷肯定與感謝。

蔡總統致詞時表示，今天雖然室外氣溫很低，但室內充滿溫暖，氣氛「燒滾滾」。她要感謝總盟每一年的號召，讓大家在農曆新年前，團聚在一起吃尾牙。同時她也要特別感謝與會單位，在過去一年配合防疫，在社福團體跟弱勢族群內，協助宣傳政府的防疫措施，發揮了組織的力量，共同團結對抗疫情，「你們都是我們防疫國家隊的英雄。」

蔡總統指出，總盟多年以來，持續替兒童、青少年、婦女、長者、身障者及弱勢族群爭取權益，也是政府與社福團體之間，非常重要的溝通橋梁。她非常高興，民間NGO團體這麼有能量、這麼有熱情，為弱勢朋友們爭取權益跟福利。所以，政府一定要更認真打拚，一定不能讓大家失望。

蔡總統指出，「過去幾年，我們建立起長照2.0的服務網絡，未來也要把這張網做得更大、更密，深入到社區基層，讓對長照有需求的長輩跟照顧者，都可以就近得到所需的資源。」

蔡總統表示，政府除逐年增加長照預算，擴增社區照顧體系，增加日照中心，也進一步放寬申請生活補助的條件，並且提高對身心障礙福利機構的補助。希望盡可能擴大服務的範圍，讓更多有需要的人都能夠受惠，其中，住宿式的照顧機構，將是這個階段及下一階段的重點。

蔡總統指出，政府已於2020年12月1日發布了「身心障礙者權利公約（CRPD）」第二次國家報告，裡面有許多具體改善的成果，包含修正423部法規及行政措施，相當於完成了92％的修正進度。透過修正法規，也消除了對於身心障礙者比較貶抑的用詞，也希望能夠對身障朋友的實質權益有更多保障。

蔡總統強調，從去年一整年到現在，疫情的挑戰還沒有結束，但國家整體的進步也沒有停下來。她認為，有好的社會福利，才是幸福的國家，顧好每一個國民是政府的職責，「我們正在不斷努力當中。」