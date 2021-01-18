太陽花占行政院案發回更審 林飛帆盼高院擺脫威權遺緒

太陽花學運成員7年前占領行政院，學運領袖魏揚等人被控涉煽惑他人犯罪等罪，最高法院今撤銷原判決發回高等法院更審。民進黨副秘書長林飛帆今天表示，期待未來高院的更審，能夠大膽邁出擺脫威權遺緒、健全憲政民主的關鍵一步。

林飛帆在臉書上表示，「323占領行政院事件 」今天三審宣判，最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院審理。318太陽花運動結束後的10天，他和幾個夥伴就主動到台北地檢署說明，用行動表明願意承擔司法結果。「雖然我們一直向檢方及法院主張318占領國會及323占領行政院屬於同一場運動，都是肇因於馬政府簽署服貿可能對台造成不可逆的影響，而採取的行動，應該被一致看待、審理，但最終仍然被拆分成了占領立院及占領政院兩案。」

林飛帆說，318占領立院案，經過一、二審地院、高院分別以「公民不服從」及「言論自由」，最終在2018年判決無罪定讞。而323占領行政院事件的司法訴訟卻一直走到今日，迄今7年還未了結。

林飛帆說，雖然這次最高法院並未採取律師團主張，就刑法153條「煽惑他人犯罪」停止審判、申請大法官釋憲，但同為這場運動的參與者，他很肯定最高法院肯認抵抗權行使的意義，並願意就煽惑罪、公民不服從與抵抗權進行辯論。這個議題不僅只關於太陽花運動的司法案件，更是直面所有社會運動與國家體制的根本關係，到底台灣能否成為更為健全的人權法治國家，司法體系對社會運動與國家體制關係所做的判斷至關重大。

林飛帆說，「我相信，這將是台灣走向成熟民主憲政國家的重要辯論，期待未來高院的更審，能夠大膽邁出擺脫威權遺緒、健全憲政民主的關鍵一步。最後，我想對律師團和夥伴們說聲，辛苦了。」