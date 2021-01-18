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高階警官捲入石木欽案 內政部：警政署調查中
公務員懲戒委員會前委員長石木欽被爆與富商翁茂鍾不當接觸，司法院、法務部今天公布調查結果，包含檢察體系、法官等40人，曾與翁不當飲宴或受贈。至於警政署有兩位高階警官涉嫌此案，內政部表示，警政署政風室仍在調查中，調查報告會較晚出爐。
行政院長蘇貞昌日前指出，石木欽案是內行人的玩法行為，但法網恢恢，他要求法務部與內政部清查涉入本案的檢警調人員，並要求法務部提供翁茂鍾的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查，向人民交代。
針對警政署副署長劉柏良、警政委員周幼偉，都曾購買怡安股票或參與飲宴，警政署表示，政風室目前仍在調查中，調查報告出爐後會陳報相關機關，絕不會偏袒自家人。
內政部次長陳宗彥表示，相關資料正調取中，已向行政院說明，調查報告會晚一點公布。
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