補助大小眼藍綠都批 陳吉仲感覺良好

「農業補助沒有分藍綠，說農委會大小眼是不實訊息！」針對雲林縣長張麗善抱怨農委會大小眼，農委會主委陳吉仲18日澄清絕無此事，有正面規劃的農委會都會支持；而民進黨立委蘇治芬質詢時酸陳，陳吉仲竟說，「做到兩邊委員都罵我，我覺得是成功了！」令在場藍、綠立委都發出不可思議的笑聲。

農業分藍綠？

張麗善受訪時曾提到，農委會都透過特定綠委、合作社收購特定農民的農產品；且西螺果菜市場改建案，縣府提案2億元遲沒下文，但民進黨立委劉建國出面，就獲得1.5億元改善經費，明顯藍綠差很大；她更說，「農委會變成了民進黨立委的輔選工具，主委陳吉仲是綠委辦公室主任！」

「農業沒有分藍綠！」陳吉仲指出，從宜蘭縣的綠博到台中市，即使辦花燈節的補助，及南投縣的農業博覽會，甚至他15日才去嘉義市，市長黃敏惠與立委王美惠都有參與嘉義市肉品市場新建改建案；而張麗善所提到的類似西螺果菜批發市場，是西螺鎮公所擁有，當然也會全力協助。

藍綠都罵覺得是成功

國民黨立委馬文君質詢指出，南投茶業博覽會原編預算600萬元，被農委會以疫情為由預算砍半，剩300萬元，結果行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧一爭取，預算就加碼到700萬？陳吉仲說，只要是正面的活動，疫情控制得宜，農委會都會全力協助，補助經費預算也可全部攤開來受檢視。

在經濟委員會審查預算程序發言時，在場藍綠立委都對陳吉仲不滿，蘇治芬更直言曾跟陳吉仲大吵過一次，「有一段時間我都不跟他講話。」陳吉仲回應說，宜蘭、台中等國民黨主政的縣市是農委會補助最多的縣市，「不論藍綠都會全力以赴，希望用專業，不要用政治的角度切入。」

「做到兩邊委員都罵我，我覺得是成功了！」聽到陳吉仲語出驚人，在場藍綠立委發出不可思議的笑聲；國民黨立委謝衣鳳上台直言「非常驚訝！」她強調，「為什麼有那麼多的藍綠立委不想跟陳吉仲講話，是因為他講出來的話常常不是文不對題，就是沒有意義的廢話！」

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