林淑芬等萊豬跑票3立委 民進黨中評會28日討論處置

民進黨立委林淑芬、劉建國及江永昌日前在立法院表決開放萊豬的行政命令時跑票，隨後民進黨團決議將3人停權3年，並罰款3萬元，並送中央黨部列為提名參考。民進黨中評委主委康裕成今天表示，已收到中央黨部轉來「林淑芬等3位立委」的案子，中評會暫定1月28日開會討論此案，且依評議裁決條例規定，應發通知給當事人。

到底該如何處置3位跑票立委，民進黨內有不同意見。日前民進黨中常委陳茂松在中常會說，國會議員本來就有免責權，現在這樣形同黨的處分比免責權還重；況且都已經停權3年，後面又追加移送中評會，這樣好嗎？以前有先例嗎？不過，當時民進黨團總召柯建銘說明，在表決前就向黨團成員說明跑票的嚴重性；黨秘書長林錫耀也說，立院黨團已將表決跑票的3人黨紀案移送黨中央，黨也會將此轉送中評會處理。