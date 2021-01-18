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林淑芬等萊豬跑票3立委 民進黨中評會28日討論處置

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨將如何懲處林淑芬等跑票綠委受外界關注。圖／聯合報系資料照
民進黨將如何懲處林淑芬等跑票綠委受外界關注。圖／聯合報系資料照

民進黨立委林淑芬劉建國及江永昌日前在立法院表決開放萊豬的行政命令時跑票，隨後民進黨團決議將3人停權3年，並罰款3萬元，並送中央黨部列為提名參考。民進黨中評委主委康裕成今天表示，已收到中央黨部轉來「林淑芬等3位立委」的案子，中評會暫定1月28日開會討論此案，且依評議裁決條例規定，應發通知給當事人。

到底該如何處置3位跑票立委，民進黨內有不同意見。日前民進黨中常委陳茂松在中常會說，國會議員本來就有免責權，現在這樣形同黨的處分比免責權還重；況且都已經停權3年，後面又追加移送中評會，這樣好嗎？以前有先例嗎？不過，當時民進黨團總召柯建銘說明，在表決前就向黨團成員說明跑票的嚴重性；黨秘書長林錫耀也說，立院黨團已將表決跑票的3人黨紀案移送黨中央，黨也會將此轉送中評會處理。

民進黨 林淑芬 劉建國 萊豬

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