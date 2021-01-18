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青壯脫北者多 游淑慧曝原因：年輕人能不逃嗎？
台北市長柯文哲任期僅剩一年多，台北市議員游淑慧今天則在臉書說，「台北不再是年輕人的夢想之都，已變成低薪高物價的『壓力之城』。」游淑慧說，阿北除驚人之語外，留給年輕人一個什麼樣的台北？游點出，台北的問題不只高房價、高物價，更讓人訝異的是，勞工收入居然倒退嚕到民國100年以前。
游淑慧說，根據內政部統計，台北市過去1年的總人數創23年來新低。有專家分析，這因為台北的房價居高不下，大量購屋者寧可「脫北」，轉往新北市。其中流失最多的是20到39歲青壯人口，流失了2.8萬餘人。
游說，更讓人訝異的是，台北的勞工收入，居然倒退嚕到民國100年以前。游表示，民國100年受雇人報酬54萬7千元；民國103年郝市長卸任為56萬5千元；但民國108年卻倒退至53萬5千元，生活負擔比人家重，但收入又在減少，年輕人能不不逃出北市嗎？
游淑慧說，台北已不是夢想之都，而是壓力之城！年輕人喜歡阿北的「真」，但這位阿北除驚人之語外，留給年輕人一個什麼樣的台北？數據會說話，人口外移、商圈蕭條、勞工收入減少，但市府自己呢？
游淑慧說，台北市政府的罰單收入變多、停車費收入爆賺、連社宅租金都要調。柯市長雖然口口聲聲財政紀律，但他卻越花越多錢，今年還創歴史新高，編破1700億。
游表示，花大錢同時，柯市府的財源，其實許多都是從市民身上剝皮。台北市越來越窮、越來越蕭條，但他(柯)不在意、也無心解決。反正帶聲量就夠了。
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