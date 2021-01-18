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遭羅智強點名罷免 陳柏惟反擊：馬朱韓三姓家奴

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

民進黨桃園市議員王浩宇日前遭罷免成功，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名包括民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌，以及基進黨立委陳柏惟等。陳柏惟在臉書上反擊，稱羅智強是「馬朱韓三姓家奴」，並在受訪時批評他可能就是最會作秀的政治人物。

針對羅智強點名要罷免他，陳柏惟在臉書上反擊，稱他「製造話題蹭人氣的功力」，確實在國民黨裡面相當厲害。

而若要以萊豬議題來檢視他，陳柏惟表示，羅智強過去在馬政府時代任高官，馬前總統也曾表示，「開放美牛進口不是抱美國大腿」、「美牛是誠信問題一定要解決」，羅智強當年也沒有叫他的「老闆」，「懸崖勒牛，別護萊牛」。

陳柏惟也諷刺，羅智強雖然「空戰」很厲害，但其實是臉書的「斗內一哥」，堪稱買廣告大王，更被發現其臉書按讚半數都來自海外；陳指出，羅智強更曾發下豪語表示，2017年底臉書按讚超過百萬就要參選台北市長，結果資金不足，累積至91萬仍功虧一簣，原要高調選市長，只好變成選市議員。

陳柏惟表示，綜觀羅智強投身政界以來，要說提出遠景、經營基層，似非強項，但找對主子、四處蹭人氣，是藍營的一等一，因此他不斷找立委單挑，他並不意外。

他指出，藍營的政治明星中，大多都要有立委、地方首長、政務官這些歷練，但羅智強都沒有，不過要選什麼的時候，羅都會跑出來喊聲，儼然是一號人物，這就是羅心機厲害的地方。

陳柏惟諷刺羅智強歷經馬朱韓三姓家奴，可以說是藍營青年從政楷模，升官靠換主，沒有利用價值就丟掉，胸懷隨時鬥爭老闆的大志而成名，人情義理都是狗屁的道理，也正是國民黨的中心思想。

陳柏惟受訪時則說，大家都說討厭作秀的政治人物，但羅智強可能就是最會作秀的政治人物，而羅智強在藍營沒有派系，也沒有背景血統，他當然希望做罷免議題上的領航者，「就是一個功能性角色」，負責空戰、做議題、蹭聲量，這就是羅智強的工作。

羅智強 陳柏惟 罷免

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