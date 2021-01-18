遭藍營點名 陳柏惟：若因我表現很台罷免我 沒有道理

民進黨桃園市議員王浩宇日前遭罷免成功，藍營點名接下來的罷免人選，包括基進黨立委陳柏惟等。陳柏惟今受訪時回應表示，罷免還是要看正當性，他不認為自己有做錯什麼，如果只是因為他表現很台，要把他罷免掉，這沒有道理。

在「罷王」之後，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名包括民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌，以及基進黨立委陳柏惟等。陳柏惟說，罷免還是要有正當性，視問政的內容有什麼不開心的地方，大家可以面對面討論。

他認為，如果批評他在美豬進口上的立場，他表達過很多次，認為開放美國萊豬進口是國際貿易的規則，也是台灣走向國際的過程，他不認為自己有做錯什麼事情。

他認為，如果要罷免他，理由應該要就事論事、說出一個道理，譬如他在國會專業上有哪裡做得不好，或是在地方的經營上哪裡不夠周到，他可以接受民意的檢驗，但如果只是情緒上看他不爽，或是只是他表現的很台要把他罷免掉，這沒有道理。

至於會不會提案修選罷法，提高門檻，陳柏惟認為，這是一個很嚴肅的議題，質疑罷免的形式，是不是能用多數的聲音，把少數的聲音排擠掉？尤其是在地方議員多席次的部分，確有檢討的空間。

陳柏惟認為，當初罷免高雄市長韓國瑜，是因為韓對市政不了解、政見沒有兌現，又跑去選總統，但王浩宇被罷免掉了，試問對地方合議制的議會是好事情嗎？他認為用罷免的方式把地方議員排擠掉，真的有討論和思考的空間，不過立委和市長就沒有這個問題。

他也反問，假如一個地方議員遭到罷免，能夠催出比罷免同意票更多的不同意票，他為什麼不去選立委就好？陳柏惟說，即便提案修法，也不會涉及立委的部分。