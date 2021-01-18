快訊

周玉蔻再爆案856身分 徐巧芯酸：中央記者會改至錄音室

遭羅智強點名罷免 吳思瑤：政治跟騷與共軍同等級

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。本報資料照片
民進黨立委吳思瑤。本報資料照片

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌、基進黨立委陳柏惟等。吳思瑤今表示，羅智強對他的政治跟騷，與共軍騷擾台灣領空同等級。

針對罷免點名，吳思瑤昨表示對任何政治操作或動作都尊重，她會盡她作為一位立委的責任。吳思瑤今天再度回應說，罷免的亂流來了，只好繫緊安全帶，她會全力守護士林北投這一席，當作是2020選戰延長賽，相信理性專業的問政會是她最好的防禦、保護傘。

吳思瑤表示，過去都說「亂點鴛鴦譜」， 現在卻是「亂點罷免譜」，並認為，開放美豬進口是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，為了守護學生安全，她在教育委員會全力為校園食安把關，包括修改契約、提升補貼，以及校園零萊豬、百分之百用國產肉，都是過去開放美牛時沒有做到的事。她反擊說，如果羅智強真的關心學生食安，應該給吳思瑤肯定，而不是罷免吳思瑤。

她並表示，她很好奇羅智強一路鎖定她，對她的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。

吳思瑤認為，這些被點名罷免的立委都被藍營列為可能參選2022地方首長的人選，也許這就是對部分政黨、政治人物，作為2022選戰的熱身賽，以罷免的手段先進行政治抹黑、攻防，而她也會全力備戰。她也認為，憲法賦予選舉、罷免的權利是至高無上的，如果被部分政黨或政治人物因個人利益操弄這樣的權利，令人遺憾。

吳思瑤 罷免 羅智強

延伸閱讀

影／台中里長發起罷免陳柏惟 羅智強：陳與王浩宇八七像

下個被罷？吳思瑤、陳柏惟遭點名

你罷民主？我罷對立？羅智強嗆小英：金魚腦太神了！

罷王成功誰是下一個？挺萊立委吳思瑤、陳柏惟都被點名

相關新聞

遭羅智強點名罷免 吳思瑤：政治跟騷與共軍同等級

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌、基進黨立委...

外傳韓國瑜要選桃園市長 鄭文燦：現在以防疫為重

桃園市長鄭文燦今天到八德區防災教育館，參加119消防節消防人員表揚活動，被問及外傳韓國瑜有可能要選桃園市長，鄭文燦表示，...

和蘇貞昌王不見王？ 鄭文燦：有報備要去別的行程

行政院長蘇貞昌今天到桃園龜山區出席北台灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典禮，桃園市長鄭文燦卻在同一時間選擇到八德...

【圖輯】照片看歷史／1998年 單國璽升任樞機主教

兼任中國主教團主席的天主教高雄教區主教單國靈，獲教廷任命為樞機主教，這是繼于斌之後，近20年來我國唯一被任命的樞機主教。單國璽說，能出任這項職務，他覺得光榮，同時也感到責任重大；他把這項殊榮，歸因於教宗對台灣的鼓勵。

【影音】圖勞無工／疫情限縮移工來台 年減上萬名、產業喊缺工

新冠疫情延燒，政府在去年底宣布暫停引進印尼籍移工來台工作，產業缺工已是長久未決的問題，這項決定更加劇了產業人力缺口，記者實地訪問各產業，發現這波人力荒日益嚴重。

面對罷捷 民進黨不再冷處理

桃園市議員王浩宇被罷免，同意票高達八萬四五八二票，結果讓民進黨出乎預料，更憂心成為蔡英文總統執政破口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。