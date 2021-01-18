遭羅智強點名罷免 吳思瑤：政治跟騷與共軍同等級

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌、基進黨立委陳柏惟等。吳思瑤今表示，羅智強對他的政治跟騷，與共軍騷擾台灣領空同等級。

針對罷免點名，吳思瑤昨表示對任何政治操作或動作都尊重，她會盡她作為一位立委的責任。吳思瑤今天再度回應說，罷免的亂流來了，只好繫緊安全帶，她會全力守護士林北投這一席，當作是2020選戰延長賽，相信理性專業的問政會是她最好的防禦、保護傘。

吳思瑤表示，過去都說「亂點鴛鴦譜」， 現在卻是「亂點罷免譜」，並認為，開放美豬進口是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，為了守護學生安全，她在教育委員會全力為校園食安把關，包括修改契約、提升補貼，以及校園零萊豬、百分之百用國產肉，都是過去開放美牛時沒有做到的事。她反擊說，如果羅智強真的關心學生食安，應該給吳思瑤肯定，而不是罷免吳思瑤。

她並表示，她很好奇羅智強一路鎖定她，對她的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。

吳思瑤認為，這些被點名罷免的立委都被藍營列為可能參選2022地方首長的人選，也許這就是對部分政黨、政治人物，作為2022選戰的熱身賽，以罷免的手段先進行政治抹黑、攻防，而她也會全力備戰。她也認為，憲法賦予選舉、罷免的權利是至高無上的，如果被部分政黨或政治人物因個人利益操弄這樣的權利，令人遺憾。