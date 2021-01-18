遭羅智強點名罷免 吳思瑤：政治跟騷與共軍同等級
民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功，國民黨革實院院長羅智強發動「割萊委」，點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應、蔡其昌、基進黨立委陳柏惟等。吳思瑤今表示，羅智強對他的政治跟騷，與共軍騷擾台灣領空同等級。
針對罷免點名，吳思瑤昨表示對任何政治操作或動作都尊重，她會盡她作為一位立委的責任。吳思瑤今天再度回應說，罷免的亂流來了，只好繫緊安全帶，她會全力守護士林北投這一席，當作是2020選戰延長賽，相信理性專業的問政會是她最好的防禦、保護傘。
吳思瑤表示，過去都說「亂點鴛鴦譜」， 現在卻是「亂點罷免譜」，並認為，開放美豬進口是國家政策，身為執政黨立委只能支持政策，為了守護學生安全，她在教育委員會全力為校園食安把關，包括修改契約、提升補貼，以及校園零萊豬、百分之百用國產肉，都是過去開放美牛時沒有做到的事。她反擊說，如果羅智強真的關心學生食安，應該給吳思瑤肯定，而不是罷免吳思瑤。
她並表示，她很好奇羅智強一路鎖定她，對她的政治跟騷，比起共軍每天襲擊騷擾台灣領空，次數幾乎是同樣的等級。
吳思瑤認為，這些被點名罷免的立委都被藍營列為可能參選2022地方首長的人選，也許這就是對部分政黨、政治人物，作為2022選戰的熱身賽，以罷免的手段先進行政治抹黑、攻防，而她也會全力備戰。她也認為，憲法賦予選舉、罷免的權利是至高無上的，如果被部分政黨或政治人物因個人利益操弄這樣的權利，令人遺憾。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言