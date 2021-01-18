影／本土病例增加 蔡英文籲「莫慌張」整體防疫很穩定
蔡英文總統今天下鄉，到宜蘭廟宇上香祈福，談到新冠肺炎疫情時表示，目前雖有幾件本土病例，但台灣整體疫情掌控穩定，大家不要慌張；她很感謝醫護員守住防疫第一線，更獲得很多民眾支持，紛紛送餐飲加油打氣，其實每個人戴口罩、勤洗手並遵守防疫規定，就是對醫護人員最大的支持。
蔡英文今天到蘭陽大興振安宮參拜，接著轉往超品起司烘焙工坊製作綠豆糕。她表示，疫情使全世界經濟受影響，但相對來講，台灣經濟穩定成長，去年台灣經濟成長是四小龍第一，而且是正成長，現在很多計畫都做好了，吸引增加很多國內外投資案，台商也回來投資，今年會繼續維持經濟穩定及成長趨勢。
蔡英文強調，2021年有一項事情很重要，要開始執行「農民退休儲金」，現在各行各業都有退休制度，但農民只有老農津貼，未來除了老農津貼，會再加上退休金，她也舉例，40歲投保，65歲退休時，可以領2萬4千元；若30歲加入，投保35年，退休可以領3萬7千元，農民未來退休時可以保障老年生活，這樣全台百工百業退休時都有退休金可以拿；另外對於0到6歲的幼兒照顧，現在公立幼兒園約1500班，以後要增加到3000班，幼兒入學的中籤率會更高。
蔡英文最後說，國防戰力持續增強讓台灣更安全，防疫成功，經濟穩定發展，台灣在國際社會地位越來越高，很多人誇獎台灣是一個民主的典範，民主制度，防疫成功 ，經濟發展，社發福利做得不做，就是台灣成功的模式，2021年大家繼續來打拼。
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