聽新聞
test
0:00 / 0:00
外傳韓國瑜要選桃園市長 鄭文燦：現在以防疫為重
桃園市長鄭文燦今天到八德區防災教育館，參加119消防節消防人員表揚活動，被問及外傳韓國瑜有可能要選桃園市長，鄭文燦表示，現在要專心一點（在防疫工作），目前防疫要上緊發條，這段時間是高風險期。
鄭文燦說，基本上下一屆市長選舉還有2年，目前就是以平常心積極做好防疫工作、市政工作，不過現在還是要專心一點，「目前防疫要上緊發條」，現已運用大量人力做防疫工作。
鄭文燦也呼籲桃園市民，這段時間社區足跡有風險，風險疾病還沒過去，請民眾盡量減少到人潮聚集的地方，記得要戴口罩、勤洗手、做好體溫量測，這段時間是高風險期，希望大家提高防疫意識。
據了解，韓國瑜尚無表達動向，不過，幕僚曾透露，桃園市的確是評估的戰場。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言