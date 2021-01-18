外傳韓國瑜要選桃園市長 鄭文燦：現在以防疫為重

桃園市長鄭文燦今天到八德區防災教育館，參加119消防節消防人員表揚活動，被問及外傳韓國瑜有可能要選桃園市長，鄭文燦表示，現在要專心一點（在防疫工作），目前防疫要上緊發條，這段時間是高風險期。

鄭文燦說，基本上下一屆市長選舉還有2年，目前就是以平常心積極做好防疫工作、市政工作，不過現在還是要專心一點，「目前防疫要上緊發條」，現已運用大量人力做防疫工作。

鄭文燦也呼籲桃園市民，這段時間社區足跡有風險，風險疾病還沒過去，請民眾盡量減少到人潮聚集的地方，記得要戴口罩、勤洗手、做好體溫量測，這段時間是高風險期，希望大家提高防疫意識。

據了解，韓國瑜尚無表達動向，不過，幕僚曾透露，桃園市的確是評估的戰場。