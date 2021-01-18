新冠肺炎終結20世紀建築 後疫情時代連便利商店也分區

新冠肺炎改變了人類的生活，也翻轉了建築的形式。為了避免感染，後疫情時代的辦公室強調分區，重視陽台與屋頂平台等戶外空間，並設法減少員工對密閉空間如電梯的依賴。潘冀聯合建築師事務所協同主持人趙化宇表示，事務所這半年設計的廠辦、辦公大樓重視分區設計，連便利商店都要分成兩區，避免一人感染，全公司隔離。

2020年是20世紀建築結束的一年。從今年起，包括辦公室、住宅、醫院等各種建築，都將因應疫情徹底轉變。潘冀聯合建築事務所數年前成立實驗室「JJP Lab」，針對各種議題進行建築實驗。趙化宇表示，事務所去年三月開始研究新冠肺炎對建築產生的影響，近期事務所接下的辦公室、醫院建築，業主也紛紛提出針對疫情的新需求。

無隔間、刺激員工跨界交流的開放式辦公室曾風行一時，如今隨疫情迅速退燒。趙化宇表示，後疫情時代的辦公室必須做好分區隔間設計，遇到感染時才可保持一定的工作力。潘冀事務所正進行設計的辦公大樓，將一層樓分成二到三個區域，連便利商店都要分成兩區。事務所還為企業打造「疫情調度中心」，裡頭放置各種隔間設備，可隨疫情迅速改變公司隔間。

避免感染，後疫情時代的辦公室減少人與人的接觸。趙化宇舉例，最近設計的一個辦公室案子，業主把訪客員工的體溫檢測列為必要設計，櫃台則「無人化」，連檢測都由機器執行。此外還設計通風採光佳、顏色外型吸引人使用的「活力樓梯」，除了避免使用電梯可能造成的感染，也鼓勵員工多運動。

新冠肺炎造成醫療空間不足。建築師張清華四月設計可拆解回收的負壓病房「防疫方舟」，並將設計圖放在網路上公開供全世界取用。此一病房可防感染、接水電，三天組合完成。為了避免醫院感染，潘冀事務所設計「臨時檢疫所」，讓訪客在進入醫院前便先做好檢驗與分流。

張清華觀察，因應感染危機誕生的建築與空間設計，往往為了避免人與人接觸，讓使用者產生孤獨感。因此後疫情時代的辦公室設計必須加強陽台、屋頂平台等戶外空間，除了引進陽光和空氣，也能排消除員工的心理陰影。而過去將員工集中辦公的大型廠辦，也將轉為打散的小型辦公室，並與公園綠蔭等戶外空間緊密相連。

新冠肺炎帶來的封鎖、居家隔離，讓人們在家中的時間變長。因此，傳統涇渭分明、各自獨立的居家和辦公空間將重新定義與融合，而城市空間的規劃也將隨之轉變。建築師張清華認為，在後疫情時代，住宅區、商業區等傳統都市分區已然鬆動、不符時代所需，政府應該重新修訂幾十年沒修的都市計畫法。

根據國外一項調查，即使在疫情平息之後，仍有百分之四十的員工，希望有百分之四十的時間在家辦公，因應「居家辦公」這項趨勢，住宅必須重新設計。建築師趙化宇指出，光是一個書房不夠、現代住宅必須擁有讓男女主人可以同時在家辦公的「家庭辦公室」，燈光設計和網路電線設計都須更靈活精準。

張清華則說，因為待在家中的時間變長，住宅的隔音設備必須加強。過去集合住宅的排水往往是集中到最底層排出，如今為了避免感染危機，必須變成「分層排水」，每層都有自己的排水系統。

疫情期間，陌生人在室內共餐成為禁忌，許多餐廳被迫移到室外以繼續營業。紐約為此啟動「開放餐飲計畫」，允許餐廳使用戶外公共空間進食。這項政策在疫情過後仍將持續，作為活化城市的重要工具。張清華認為，公園等戶外空間，將在後疫情時代成為城市生活的核心之一，即使辦公空間都有可能被搬到戶外，政府有必要重新檢討台灣的都市計劃。

趙化宇也認為，台灣現階段的城市已開始為居民的老化重新設計，如讓醫院和鄰里緊密相連。但在後疫情時代，必須再為傳染病重新設計，如讓辦公空間與公園綠地相連；或是讓自然環境「垂直化」，一棟大樓便可擁有陽台花園、屋頂農園等自然空間。 在後疫情時代，公園將是城市生活的核心。記者陳宛茜／攝影 在後疫情時代，為了避免感染，曾流行一時的無隔間開放式辦公室將退燒，而辦公空間必須與綠地緊密相連。圖為英國建築師諾曼‧福斯特事務所辦公室。記者陳宛茜／攝影