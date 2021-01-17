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日核食311前解禁？ 專家：現管制措施無助食安

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
姜至剛今受邀出席台福教會主辦的「萊豬到底該不該萊？」醫學講座。記者楊雅棠／攝影
姜至剛今受邀出席台福教會主辦的「萊豬到底該不該萊？」醫學講座。記者楊雅棠／攝影

311核災到今年三月將滿十年，而民進黨政府推動萊豬成功闖關，下一步是否開放日本核食？現在我國針對日本福島、青森、茨城、岩手及宮城等五縣市禁止相關食品進口，但台大毒理學研究所教授、台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛表示，輻射塵會飄散，應改變管制策略，從高風險食品，如野生肉類、蕈類、綠茶等著手，而非僅是以地區管制。

姜至剛今受邀出席台福教會主辦的「萊豬到底該不該萊？」醫學講座。他提到，現在對於食品安全的管制流於形式，「看似將安全等級拉很高」，但細究管制策略卻不然。

當初提出的核食公投，內容為「是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」

姜至剛指出，當時公投結果通過，我國維持不開放五縣市的食品進口，看似非常安全。但輻射塵「會乖乖地不會飄到五縣市以外的地方嗎？」

根據姜至剛團隊到日本採集的300多個樣本、其他國家邊境攔查以及日本公布的資料，除了福島的食品仍超標最多外，五縣市以外包括山形、岩手、宮城等地，都有驗出輻射殘留的食品，其中以蕈類、野生肉類、綠茶、糙米等為最多。

今年面臨311核災十週年，加上去年核食公投已到期，政府勢必將重新考慮核食開放問題。但姜至剛認為，應將管制措施從「地區管制」改為從「高風險食品」下手，針對高風險產品下手。一味針對五縣市加以禁止，看似管制嚴謹卻無助於民眾「食的安全」。

至於今年元旦起開放萊劑美豬引發社會爭議，姜至剛則表示，未來不只美國，只要符合萊劑殘留標準的國家都可進口，原產地標示也只是「勞民傷財」。

他認為，現有追蹤追溯系統應從農田、養殖業者依批次登錄，而非從末端管理；以輔導、獎勵方式做好「從農場到餐桌」（from farm to table）是最好的追蹤管理方式，也能實質保障民眾安全。

日本 福島 核食

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